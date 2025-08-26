Bitcoin approche le Short-Term Realized Price : surveillez ces scénarios clés

Quarante jours après son record absolu à 124 457 $, le Bitcoin recule. L’actif a perdu un peu plus de 7 % en un mois, preuve que la volatilité reste bien présente. Ce repli inquiète certains investisseurs, mais d’autres y voient une opportunité. En réalité, un seuil technique attire toute l’attention : le Short-Term Holders’ Realized Price (STH RP), situé à 107 000 $. A partir d’ici, le moindre mouvement sera à l’origine d’un effet papillon sans précédent et voici pourquoi ?

En quoi ce seuil est-il si important ?

Cet indicateur représente le prix moyen payé par les détenteurs de Bitcoin acquis au cours des 155 derniers jours. Tant que le cours reste au-dessus, ces investisseurs sont “dans le vert” et ont peu de raisons de vendre. Ce soutien implicite renforce la résilience du marché.

À l’inverse, une cassure nette en dessous de 107 000 $ pourrait déclencher une vague de ventes rapides. Historiquement, le realized price des short-term holders a souvent servi de plancher fiable en phase haussière. C’est ce que rappelle l’analyste Maartunn, qui estime que ce seuil pourrait déclencher un rebond puissant si le test se confirme.

Concrètement, quelle est la situation actuelle ?

Au moment de la rédaction, le Bitcoin s’échangeait à 110 313 $, en baisse de 1,68 % sur 24h. L’actif a oscillé entre un pic intraday à 112 946 $ et un creux à 108 762 $, sans franchir le seuil critique.

Les volumes de transactions reculent également, avec 77,5 milliards $ échangés en 24h, soit une baisse de plus de 10 %. Cela traduit une certaine prudence : les acheteurs ne se précipitent pas, mais les vendeurs ne capitulent pas non plus.

✅Bitcoin is Approaching the STH Realized Price



Short-term holders (STH) often buy around their break-even price, which tends to establish early support.



🔹 BTC Price: $110k

🔹 STH Realized Price: $107k



Buying at this level assumes the bull run will continue. However, if BTC… pic.twitter.com/U6bkZs98Ca — Maartunn (@JA_Maartun) August 26, 2025

Entre espoir et prudence, deux scénarios se dessinent donc. D’un côté, un test réussi autour de 107 000 $ déclenche une vague d’accumulation. Le marché repart, soutenu par les investisseurs de court terme. Il faudrait toutefois une cassure nette au-dessus de 115 000 $ pour renforcer la probabilité de ce scénario.

En revanche, si le prix glisse durablement sous le STH RP, la confiance s’effrite. Une accélération vers les 100 000 $, voire plus bas, deviendrait plausible. Certains analystes comme Peter Schiff, parient déjà sur un repli vers 75 000 $ avant tout nouveau cycle haussier.

Sentiment mitigé, volume en retrait

Actuellement, le BTC s’échange autour de 110 300 $, en léger repli sur 24 heures. Les volumes, eux, ont chuté de plus de 10 % pour revenir à 77,5 milliards $. Une baisse qui traduit l’attentisme des traders.

Certains estiment que le marché purge les mains faibles. Les capitulations des débutants sont visibles : selon CryptoQuant, les nouveaux entrants vendent avec une perte moyenne de 3,5 %. À l’inverse, ceux qui ont acheté depuis un à six mois restent largement en gain (+4,5 %), ce qui montre que la dynamique globale n’est pas encore brisée.

Baleines en embuscade

Fait marquant : les baleines profitent du repli. Plusieurs portefeuilles anciens se sont réactivés, dont un transfert massif de 32 000 BTC dormants depuis 3 à 5 ans, soit près de 3,8 milliards $.

Ces mouvements effraient parfois les marchés, mais ils traduisent surtout un rééquilibrage stratégique. Alors que les investisseurs particuliers vendent, les gros acteurs se renforcent. C’est une constante : dans chaque cycle, les whales dictent le tempo. Quand elles accumulent, le marché trouve une base solide. Quand elles distribuent, la pression baissière s’amplifie.

Facteurs macro : l’ombre des taux et de la dette US

Au-delà des dynamiques internes, le contexte macro reste déterminant. La dette américaine a franchi les 37 000 milliards $, avec un coût d’intérêt quotidien dépassant les 2,6 milliards. Les taux longs restent élevés, le rendement du Treasury à 10 ans évoluant autour de 4,3 %.

Ce cocktail nourrit l’incertitude. Certains analystes estiment qu’une nouvelle tension sur les marchés obligataires pourrait paradoxalement créer une fenêtre d’accumulation pour le Bitcoin, considéré comme une valeur refuge alternative. Mais à court terme, la pression sur la liquidité pèse encore sur les flux entrants.

Source : CryptoQuant

Pour aller plus loin sur le sujet :