Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 16, 2025

La Chine n’a peut-être pas encore totalement embrassé la cryptosphère, mais une de ses stars cotées à Wall Street vient de frapper un grand coup. Next Technology Holding (NXTT), la plus grande entreprise publique chinoise détentrice de Bitcoin, a officialisé son intention de lever 500 millions de dollars via une vente d’actions. L’objectif affiché est d’acheter davantage de BTC et financer ses projets technologiques.

Un pari à 500 millions sous l’œil de la SEC

Le dossier a été déposé auprès de la SEC américaine : Next Technology veut vendre pour un demi-milliard de dollars d’actions ordinaires. L’argent récolté sera ensuite partagé entre deux priorités : renforcer son stock de Bitcoins et soutenir ses opérations courantes, de la R&D à l’expansion commerciale.

NEXT Technology Holding Inc. has filed a Form S-3 registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission, seeking to raise up to $500 million through a shelf offering. The company intends to use the proceeds for general corporate purposes, including working… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

Cependant, la société reste floue sur la quantité exacte de BTC qu’elle prévoit d’acheter. « Tout dépendra des conditions de marché », précise la direction. Mais les analystes font leurs calculs.

Si NXTT consacrait la moitié de cette levée à Bitcoin, ce seraient environ 2 170 nouveaux BTC qui rejoindraient son portefeuille, ce qui portera son total à plus de 8 000 BTC. De quoi asseoir son rang parmi les poids lourds mondiaux des trésors d’entreprise en cryptos.

Déjà un coffre numérique bien rempli

Next Technology détient déjà 5 833 BTC, valorisés à 671,8 millions de dollars début septembre 2025, au cours actuel avoisinant les 115 000 dollars. Avec ces chiffres, l’entreprise occupe la 15ᵉ place mondiale des sociétés cotées les plus exposées au Bitcoin.

Ce positionnement la démarque dans l’écosystème chinois, où peu d’entreprises cotées osent afficher un tel appétit pour les cryptomonnaies.

Une stratégie duale : logiciels et Bitcoin

Sous la houlette de son CEO Weihong Liu, Next Technology a construit un modèle atypique : d’un côté, elle développe des logiciels dopés à l’intelligence artificielle ; de l’autre, elle alimente méthodiquement son coffre-fort en Bitcoin.

« C’est une double protection », résume un analyste de Shanghai. En effet, les logiciels génèrent des revenus récurrents, tandis que le Bitcoin joue le rôle de couverture contre l’inflation et les incertitudes géopolitiques.

Ce pari sur deux tableaux illustre une tendance plus large : l’intégration progressive du Bitcoin comme actif stratégique dans les bilans d’entreprises non financières.

Des turbulences en Bourse

Tout n’est pas rose pour autant. Il y a quelques heures, NXTT a procédé à un reverse stock split massif de 200 pour 1. Officiellement, l’opération vise à stabiliser le cours et maintenir les conditions de cotation au Nasdaq.

Mais chez certains investisseurs, le doute s’installe : un tel regroupement est souvent perçu comme le signe d’une fragilité. Et de fait, l’action NXTT a vécu des mois chahutés. Début 2025, elle avait flambé après une vague d’achats de Bitcoin.

Puis, elle a corrigé, au rythme des annonces de financement et des ajustements boursiers. Une volatilité extrême, mais qui reflète aussi l’appétit des investisseurs institutionnels pour ce profil atypique, mi-tech, mi-trésor de guerre en BTC.

Évolution du cours de l’action NXTT lundi Source : Google Finance

Pour dire peu, en levant 500 millions de dollars pour racheter du Bitcoin et développer ses activités logicielles, Next Technology Holding confirme son rôle d’éclaireur. En 2025, c’est un signal fort. Et probablement un avant-goût de ce qui attend la finance mondiale dans la décennie qui s’ouvre.

Source : Yahoo Finance

