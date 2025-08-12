Do Kwon attendu au tribunal : la fin d’un feuilleton judiciaire qui a secoué la crypto

Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 12, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Deux ans après l’implosion historique de Terra/LUNA, Do Kwon, son fondateur, s’apprête à comparaître devant la justice. Un procès qui pourrait redéfinir la responsabilité des dirigeants de projets crypto et marquer un tournant dans la régulation mondiale.

Un effondrement à 40 milliards de dollars

Mai 2022. En l’espace de quelques jours, le stablecoin algorithmique UST perd son ancrage au dollar et entraîne dans sa chute LUNA, le jeton natif de l’écosystème Terra.

Les pertes dépassent 40 milliards de dollars et anéantissent en même temps des millions d’investisseurs à travers le monde. Le crash, lui, agit comme un séisme dans le secteur : il ébranle la confiance dans les stablecoins algorithmiques et précipite la faillite de plusieurs acteurs exposés.

Dans les mois qui suivent, Do Kwon devient l’homme le plus recherché de la planète crypto. Les autorités sud-coréennes émettent un mandat d’arrêt suivi d’une notice rouge d’Interpol. L’entrepreneur nie être en fuite mais reste introuvable pendant plusieurs mois.

En mars 2023, il est arrêté au Monténégro en possession de faux papiers alors qu’il tentait de quitter le pays. Les États-Unis et la Corée du Sud demandent son extradition, ce qui déclenche une bataille juridique internationale.

Do Kwon est accusé de fraude, manipulation de marché et violation des lois sur les valeurs mobilières. Il s’apprête à plaider coupable. Les peines cumulées impliquent un total de 130 années de prison potentielles aux Etats-Unis, et 40 années en Corée.

Les procureurs lui reprochent d’avoir sciemment trompé les investisseurs sur la stabilité d’UST et la solidité de l’écosystème Terra. Terraform Labs, la société qu’il a cofondée, est également visée par les poursuites. Des échanges de message révélés par la SEC montrent que le PDG de Terra était pourtant conscient de la fragilité de son projet crypto : « Je peux simplement créer de fausses transactions qui ont l’air réelles… Ce qui générera des frais. […] Les gens sont bêtes, je n’arrête pas de le dire, les gens sont vraiment bêtes. »

Un procès particulièrement attendu

Le procès est très attendu pour plusieurs raisons. Le sort de Do Kwon, d’abord. Mais l’affaire Terra/LUNA est surtout devenue un symbole des dérives possibles dans l’univers crypto.

Pour les régulateurs, il s’agit d’un test grandeur nature. L’objectif : déterminer si les dirigeants peuvent être tenus pénalement responsables de l’effondrement de leur projet.

Ce procès pourrait influencer la régulation des stablecoins à l’échelle mondiale et même accélérer la mise en place de règles plus strictes sur la communication des risques aux investisseurs.

À l’approche du procès, le cours de LUNA 2.0 ne s’enflamme pas : ce lundi matin, il se négocie autour de 0,68 $, en baisse de près de 12% sur une semaine. Les volumes de transaction restent modestes, signe que les investisseurs restent prudents.

Pour les anciens détenteurs de LUNA et d’UST, ce procès ravive des souvenirs amers. Sur les réseaux sociaux, certains espèrent une condamnation exemplaire tandis que d’autres y voient une manœuvre politique contre l’innovation crypto.

Une audience scrutée par toute l’industrie

Le procès, qui devrait durer plusieurs semaines, sera scruté par les médias du monde entier. En cas de condamnation, Do Kwon pourrait devenir l’un des premiers fondateurs de projet crypto majeurs à purger une peine de prison pour l’effondrement de son écosystème.

À l’inverse, un acquittement partiel ou total pourrait relancer le débat sur la régulation, mais aussi sur la part de risque inhérente aux investissements crypto.

L’affaire Do Kwon dépasse de loin l’histoire d’un fondateur de projet. Elle réunit toutes les tensions autour de la régulation, de la responsabilité et de la transparence dans un secteur encore jeune et parfois opaque. Que le verdict soit lourd ou non, il laissera une empreinte durable sur la manière dont les projets crypto seront conçus, vendus et surveillés dans les années à venir.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :