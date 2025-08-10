EthereumMax : Les investisseurs gagnent le procès ?

En 2021 ce qui était censé être un simple coup de com crypto pourrait bien se transformer en cauchemar judiciaire pour plusieurs célébrités. Kim Kardashian, Floyd Mayweather et Paul Pierce sont désormais au cœur d’une affaire qui refait surface après une décision clé d’un juge californien. Les investisseurs d’EthereumMax (EMAX), laissés sur le carreau après l’effondrement spectaculaire du jeton, viennent de remporter une manche décisive. Et cette fois, le procès va probablement mettre en lumière, la machination derrière l’ascension éclair et la chute vertigineuse de ce “culture token.

Des célébrités au cœur de la tourmente

Cette décision de justice fait des émules sur internet surtout en raison de ces implications pour la suite de l’affaire. En effet, plusieurs personnalités de premier plan qui s’étaient emmurées dans le silence, vont devoir s’expliquer devant la justice. Parmi elles, la star de télé-réalité Kim Kardashian, le champion de boxe Floyd Mayweather et l’ancien joueur NBA Paul Pierce. Tous ont promu le jeton EMAX au moment de son ascension fulgurante en 2021.

D’ailleurs, leur implication va bien au-delà de la simple publicité. Les poursuites concernent également des figures internes au projet, dont Giovanni Perone, cofondateur d’EMAX, et Jona Rechnitz, présenté comme consultant et porte-parole officieux. Les plaignants affirment que cette campagne de promotion massive n’était en réalité qu’une vaste opération de pump and dump uniquement destinée à les piéger.

Le boom et la chute d’EthereumMax

En 2021, EthereumMax se présente comme un “culture token”, surfant sur la vague des cryptomonnaies tendance. Une cryptomonnaie dont le lancement s’est fait à grand coup d’annonce de partenariats, et de battage médiatique via plusieurs célébrités.

Rien que le compte Instagram de Kim Kardashian aura permis de publier l’info auprès de 200 millions de personnes. Résultat des courses, le jeton fait l’objet d’une propulsion stratosphérique.

En l’espace d’une semaine, son prix bondit de plus de 116 000 %, avant de s’effondrer de 99 %. Pour beaucoup, il s’agit d’un schéma classique de pump and dump. Une montée en flèche orchestrée artificiellement et alimentée par la hype, suivie d’une chute brutale laissant les investisseurs piégés.

Une affaire déjà passée par la case rejet

L’action collective initiale avait pourtant connu un coup d’arrêt en décembre 2022, lorsque le juge Fitzgerald l’avait rejetée. Il estimait alors que les investisseurs devaient faire preuve de diligence avant d’engager leur capital. Mais il avait laissé la porte ouverte à un nouveau dépôt de plainte.

Sept mois plus tard, les plaignants sont revenus devant la même juridiction, avec un dossier remanié. Cette fois, le juge a jugé recevables les recours à l’échelle des États.

Conséquences et suites possibles

Si le procès ne fait que commencer, cette décision est une victoire symbolique pour les investisseurs. Elle marque aussi un avertissement pour les célébrités et influenceurs promouvant des projets crypto sans transparence.

Kim Kardashian avait déjà réglé une partie de ses démêlés avec les régulateurs américains en octobre 2022. Elle avait alors été contraint de verser 1,26 million de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir omis de déclarer un paiement de 250 000 dollars lié à la promotion d’EMAX.

Les prochains mois seront déterminants. Les prochaines audiences devront établir entre autres, le caractère frauduleux de la publicité. S’agit-il d’une simple opération marketing ou d’une manipulation intentionnelle destinée à gonfler artificiellement le prix avant de le laisser s’effondrer ?

