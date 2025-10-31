Record historique : les revenus on-chain frôlent 20 milliards $ en 2025

C’est un rapport d’analyse qui en dit long sur l’exceptionnelle performance de l’économie crypto en cette année. En effet, les analystes du fonds d’investissement 1kx estiment que les revenus générés directement sur les blockchains devraient atteindre 19,8 milliards $ en 2025. Autrement dit, il n’y a plus que la spéculation qui crée de la valeur sur le marché crypto.

Le nouveau paradigme : écosystème qui vit enfin de son activité

Longtemps durant ils n’étaient qu’un bruit de fond dans les cycles haussiers. Désormais, les frais de transaction blockchain sont devenu une composante phare de cette économie qui s’émancipe de la pure spéculation.

Ce que 1kx appelle “revenus on-chain”, ce sont les frais payés par les utilisateurs : transferts, échanges sur DEX, jeux, inscriptions de données, abonnements automatiques, ou encore créations de portefeuilles.

Les couleurs avaient été annoncées déjà depuis le début de l’année. A l’issue du premier trimestre 2025 l’économie blockchain a généré plus 9,7 milliards de dollars. Un record historique qui explose encore plus sur la seconde moitié de l’année. Certes, 2025 ne battra probablement pas le sommet de 2021 (24,1 milliards), mais la trajectoire reste impressionnante.

L’histoire d’un marché en pleine mutation

“Les frais payés sont la meilleure mesure de la valeur créée”, rappellent les auteurs du rapport, parmi lesquels Lasse Clausen et Christopher Heymann.

La tendance se lit partout : la DeFi s’est stabilisée, les jeux blockchain trouvent leur modèle, et les applications grand public liées aux portefeuilles gagnent du terrain. Cette diversité de sources fait de 2025 une année charnière : les revenus viennent de l’usage, pas du trading effréné.

L’essor spectaculaire de la tokenisation des actifs réels

S’il faut retenir un moteur majeur, c’est celui-là. La tokenisation des actifs réels (RWA) s’impose comme le nouveau visage de la finance on-chain.

En dehors des stablecoins, la valeur totale des actifs tokenisés a dépassé 35 milliards de dollars au troisième trimestre, soit plus du double de 2024. Et surtout, les frais générés par ces actifs croissent encore plus vite.

Cette effervescence n’est pas le fruit du hasard puisque les grandes banques se positionnent clairement. JPMorgan a tokenisé un fonds de private equity sur sa blockchain privée Kinexys. Dans le même temps, BNY Mellon s’associe à Securitize pour amener des produits de dette sur la chaîne. Même BlackRock, qui symbolisait jusqu’ici la finance “off-chain”, investit dans ce nouvel écosystème.

Pour une fois, la promesse de “pont entre finance traditionnelle et blockchain” n’est plus un slogan. Elle se matérialise.

Les nouveaux territoires de la valeur : DePINs et wallets

En parallèle, de nouveaux modèles économiques émergent. Les DePINs transforment des secteurs très concrets : énergie, stockage, télécommunication. Chaque service rendu, chaque donnée partagée, génère des frais directement on-chain.

Autre phénomène discret mais puissant : les applications construites autour des portefeuilles. On y paie un abonnement, on débloque un contenu, on s’inscrit à un service. L’utilisateur ne le réalise parfois même pas : il alimente, transaction après transaction, une économie numérique de plus en plus autonome.

Quand les frais deviennent le vrai thermomètre du marché

Longtemps, les analystes ont jugé la santé du marché à travers le prix du BTC ou la capitalisation d’Ethereum. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, les revenus on-chain sont le baromètre le plus fiable : ils reflètent une demande concrète, non spéculative.

Un protocole capable de générer et redistribuer des frais de façon régulière a désormais plus de poids qu’un projet dopé au marketing. Et c’est précisément cette différence que 1kx appelle “la ligne de fracture entre les réseaux durables et les expériences éphémères”.

La blockchain a prouvé sa viabilité

Ce niveau de revenu est bien la preuve qu’un modèle économique existe, qu’il se consolide et qu’il séduit au-delà du petit cercle crypto. 2021 avait été l’année de l’euphorie. 2025 devient celle de la construction.

Les chiffres le confirment : l’écosystème blockchain n’est plus un pari, mais une industrie capable de générer des revenus réels et mesurables.

La suite ? Si la tendance se maintient, le prochain record pourrait ne plus dépendre d’une bulle, mais d’une adoption massive, silencieuse et durable. Et cette fois, personne ne pourra parler d’un simple effet de mode.

Source : 1kx

