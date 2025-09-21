Bitcoin : plus de 540 000 transactions par jour, un signal haussier confirmé ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 21, 2025

Bitcoin connaît un regain d’activité. Plus de 540 000 transactions ont été validées en 24h selon les données de CryptoQuant du 21 septembre. Ce niveau rarement atteint intervient alors que le bitcoin se maintient autour de 115 700 dollars, une zone de résistance clé. Cette intensité peut-elle soutenir une dynamique haussière qui s’installe dans la durée ?

Faits & contexte immédiat

Le bitcoin évolue actuellement autour de 115 700 dollars. Dans le même temps, CryptoQuant rapporte 534 412 transactions quotidiennes sur le réseau, un niveau inhabituel pour la période nettement supérieur à la moyenne de l’été (souvent comprise entre 400 000 et 450 000).

Côté adresses actives, le signal n’est pas linéaire. Sur la première quinzaine de septembre, la courbe oscille largement, avec un creux proche de 180 000 puis un rebond vers 260 000 avant une stabilisation autour de 240 000. Autrement dit, l’activité existe, mais elle reste volatile.

Les frais de transaction restent faibles : l’average fee tourne sous 1 $ et la médiane reste nettement plus basse. Cette configuration suggère un réseau capable d’absorber le trafic sans tension excessive sur le coût d’usage. Cela le rend attractif pour des transactions de tous types, qu’elles soient institutionnelles, de petits transferts ou liées à des protocoles de tokens.

Analyse & enjeux pour le marché

Cette poussée d’activité peut avoir plusieurs origines telles qu’une reprise générale de l’intérêt pour Bitcoin, alimentée par le contexte macroéconomique et par le retour en force des investisseurs institutionnels.

Des usages non financiers comme Ordinals et Runes créent des écritures supplémentaires sur la chaîne. Ils gonflent mécaniquement le nombre de confirmations, sans que cela reflète toujours une hausse des paiements classiques. Ensuite, les réallocations d’exchanges et les mouvements de trésoreries peuvent multiplier les flux sans modifier la demande finale.

Il faut aussi rester prudent. Une activité on-chain élevée accompagne souvent des phases constructives du marché, mais il faut nuancer.

Un nombre élevé de transactions ne signifie pas toujours de la valeur financière ajoutée. Une partie importante peut provenir de simples mouvements internes aux plateformes, ou bien de paiements de faible montant. Dans ce cas, l’effet sur le prix reste très léger. Même constat si l’activité se concentre entre quelques gros acteurs : l’indicateur perd de sa portée car il ne reflète pas une adoption large. Enfin, il faut rappeler que le marché n’est pas aveugle. Si le marché a déjà anticipé cette hausse, l’impact sur les cours sera atténué.

Perspectives et scénarios possibles

Dans un scénario optimiste, le chiffre de 540 000 transactions par jour soutient le bitcoin. Celui-ci pourrait entrer dans une phase d’adoption plus intense. Cela soutiendrait le cours, et renforcerait la confiance des acteurs. Cela pourrait également encourager de nouveaux entrants. Il faudra surveiller quelques facteurs tels qu’une hausse parallèle des volumes de trading, des entrées de capitaux institutionnels, et le franchissement de résistances majeures.

Dans un scénario plus prudent, l’augmentation reste ponctuelle. Elle pourrait être liée à de larges opérations de transfert d’actifs ou simplement à un comportement spéculatif à court terme. Si les frais de transaction ou la congestion du réseau grimpent, cela pourrait freiner l’adoption. De même, une absence de confirmation du côté des adresses actives « persistantes » limiterait la portée du signal.

Parmi les catalyseurs à venir : amélioration des infrastructures (solutions de couche 2, optimisation des frais), adoption croissante par les acteurs non traditionnels, ainsi que des développements réglementaires clairs pour rassurer les investisseurs. On surveillera le retour d’incertitudes macro ou une réglementation plus restrictive.

Le fait que Bitcoin ait dépassé récemment 530-540 000 transactions par jour est un indicateur fort, qui penche en faveur d’une reprise de l’usage on-chain. Cependant, rien ne garantit que cela se traduira automatiquement par une forte progression des prix. Le vrai test sera la continuité.

Source : CryptoQuant, BitInfoCharts

