La crypto ICO mania ferait-elle son grand retour ? Cette semaine en effet, trois projets ont enflammé les marchés avec des ventes de tokens massivement sursouscrites. Au total, plus de 1,4 milliard de dollars ont été engagés, rappelant aux plus anciens la folie des ICO de 2017. MetaETH, zkPass et Momentum à la tête d’une nouvelle charge.

MegaETH fait sauter les plafonds avec 1,3 milliard $ engagés

C’est le projet qui a monopolisé toutes les conversations de la semaine. MegaETH est un réseau layer-2 conçu pour étendre la puissance d’Ethereum. Son ICO a atteint un niveau rarement vu depuis des années. Au total, plus de 1,3 milliard $ de souscription alors que l’objectif initial est de 50 millions $ environ.

Pour une mise en perspective, cela veut dire que l’appel à participation a été sursouscrit 27,8 fois. En termes plus simple, la demande est exceptionnellement plus élevée que l’offre. Or le plafond est fixé à seulement 5 % du total des tokens MEGA. Désormais la valorisation théorique du projet est estimée à 27 milliards $. Rendez-vous compte, c’est un chiffre tout simplement stratosphérique pour un jeton qui n’est même pas encore listé.

C’est une dynamique qui est reprise côté BTC, par le projet Bitcoin Hyper. Une vision plus utilitariste d’un BTC qui ne devrait plus être cantonné au seul rôle de Digital Gold. Le narratif est notamment porté par le jeton $HYPER dont la prévente est toujours en cours.

zkPass attire 67 millions $ pour 2 millions prévus

Le marché n’avait pas connu un tel engouement depuis les ICO historiques de 2017. Le protocole zkPass, spécialisé dans la confidentialité des données, visait une modeste cagnotte de 2 millions $. Mais à l’issue la vente de son token ZKP, plus de 67 millions $ de demandes sont enregistrées en quelques heures.

Le token ZKP servira à régler les frais de vérification, à participer à la gouvernance du protocole et à faire du staking dans les applications intégrées. Le projet reste encore jeune, mais la rapidité de son évolution traduit le regain d’intérêt autour des privacy coins. Une renaissance portée par l’exceptionnelle performance de Zcash.

Momentum dépasse son objectif de 1 739 %

Sur la blockchain Sui, la plateforme d’échange décentralisée Momentum a elle aussi réalisé un départ explosif avec le jeton MMT. Au total, 82 millions de dollars levés, soit 1 739 % de plus que les 4,5 millions initialement prévus. Grâce à cette perf, le projet réalise l’une des plus grosses levées DeFi de l’année.

L’intérêt pour les DEX alternatifs et ce résultat en est bien la preuve. Tant que les garanties de sécurité et de de coût ne sont pas compromises, les traders sont toujours friands d’alternatives plus pratiques. Momentum démarre donc sur les chapeaux de roue alors même que les frais de Gas sur Ethereum sont à leur plus bas historique.

Un parfum de déjà-vu ; mais encore

La frénésie actuelle rappelle la “ICO mania” d’il y a huit ans. À l’époque, des projets sans produit fonctionnel levaient des millions sur une simple page blanche. Cette fois, le contexte est différent : les projets ont du code, des équipes solides et des cas d’usage réels.

MegaETH s’inscrit dans la course à la scalabilité d’Ethereum, zkPass dans celle de la confidentialité des données, et Momentum dans la liquidité cross-chain. Les trois surfent sur des tendances technologiques fortes, appuyées par une base communautaire solide.

Cependant, certains analystes appellent à la prudence. Les valorisations atteintes semblent déconnectées de la réalité opérationnelle de ces projets. Quand on parle de 27 milliards $ pour un token pas encore listé, la comparaison avec les excès de 2017 n’est pas exagérée.

Le retour des particuliers fait bouillir le marché

Ces levées marquent aussi le grand retour des investisseurs particuliers, longtemps absents du marché primaire depuis l’essor des launchpads centralisés et des tokens de gouvernance. L’enthousiasme autour de MegaETH et zkPass montre que le retail veut à nouveau sa part du gâteau, même sur des ventes à fort ticket d’entrée.

Et c’est peut-être là le signal le plus fort : la spéculation revient, mais cette fois avec une dimension plus mature. Les investisseurs ne se ruent plus sur n’importe quel “white paper”, ils ciblent les projets qui s’attaquent à des problèmes techniques précis.

