Crypto Rover annonce un retour imminent de l’Altseason

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Novembre 1, 2025

L’influenceur crypto Crypto Rover a fait une annonce surprenante : un retour de l’Altseason est envisageable. Basé sur l’Altcoin Season Index, rappelons celui-ci permet la mesure des performances des altcoins en comparaison avec le Bitcoin. Le graphique qu’il a partagé, montre une progression régulière de l’indice, situé actuellement entre 45 et 50, après un recul plus tôt dans l’année. Le point avec Cryptonews !

L’Altcoin Season Index et les perspectives du marché

Blockchain Center a développé l’Altcoin Season Index pour suivre les performances des 50 principaux altcoins sur 90 jours. Une Altseason se déclenche lorsque 75 % de ces jetons surpassent le Bitcoin en termes de rendement. Selon Crypto Rover, l’indice évolue actuellement dans une zone neutre. Toutefois, il affiche des signes de reprise. Historiquement, ce type de reprise précède souvent des hausses importantes des altcoins, surtout lorsque le Bitcoin se stabilise après un halving.

Les tendances récentes confirment cette dynamique. En effet, la vigueur actuelle du Bitcoin pousse de nombreux investisseurs à réallouer une partie de leurs gains vers les altcoins. Les experts rappellent que les Altseasons apparaissent généralement trois à six mois après un pic de momentum du Bitcoin, comme en 2017 et 2021. Durant ces périodes, Ethereum, BNB et d’autres altcoins ont parfois multiplié leur valeur par dix.

Altseason will make a huge comeback.



Believe in something. pic.twitter.com/qcHdQBy61q — Crypto Rover (@cryptorover) November 1, 2025

Performances des altcoins et leaders du marché

Les altcoins progressent nettement par rapport au Bitcoin. Selon CoinMarketCap, ils ont surperformé le BTC d’environ 12 % au cours des 30 derniers jours. Ethereum, Solana et Cardano figurent parmi les jetons qui enregistrent la plus forte croissance de volume d’échanges.

Si l’Altcoin Season Index franchit le seuil des 75, les analystes anticipent une Altseason susceptible de propulser certaines grandes cryptomonnaies de 200 à 500 %. Les graphiques actuels reflètent une confiance accrue des investisseurs et un regain d’optimisme pour le marché des altcoins, selon Crypto Rover et les données observées depuis la mi-2025.

En résumé, les signaux montrent un intérêt croissant pour les altcoins et une rotation des capitaux depuis le Bitcoin. L’Altcoin Season Index et les tendances relevées par Crypto Rover restent des indicateurs clés pour suivre le prochain cycle haussier. L’évolution des semaines à venir sera déterminante.

Source : coinfomania.com

Sur le même sujet :