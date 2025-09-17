Altseason : les 3 crypto à acheter en septembre pour faire x100

Alors que le bitcoin consolide au-dessus des 117 000 $, les regards se tournent vers les altcoins. Les signaux d’une possible altseason se multiplient, avec des capitaux qui commencent à se redéployer. Zoom sur trois actifs qui se distinguent ce mois de septembre.

Pepenode : la prévente mine-to-earn qui séduit les spéculateurs

Difficile d’ignorer Pepenode tant son lancement a réveillé la galaxie des memecoins. Construit sur Solana, le projet mêle humour et gamification. Son principe est simple : acheter des rigs virtuels, miner des mèmes comme PEPE ou FARTCOIN, récolter des récompenses et, en chemin, brûler une partie des tokens pour raréfier l’offre.

À la clé : des récompenses symbolisées par le token Pepenode. L’originalité tient d’un modèle hybride entre gamification, viralité communautaire et incitations financières.

La prévente a déjà levé plus de 1,18 million de dollars, ce qui témoigne d’un intérêt marqué de la communauté. Le prix du jeton reste cependant bas, ce qui nourrit l’argument d’un fort potentiel de revalorisation lors du listing.

Certains observateurs évoquent un scénario x100 si l’engouement perdure et si la mécanique de burn promise par l’équipe réduit effectivement la pression vendeuse.

Sui : une infrastructure blockchain qui gagne en visibilité

Certains altcoins misent sur une technologie robuste. C’est le cas de Sui, blockchain nouvelle génération spécialisée dans la scalabilité et la rapidité des transactions.

Depuis plusieurs mois, le réseau attire des développeurs autour de projets DeFi, NFT et gaming. Cela conforte par conséquent son image d’infrastructure polyvalente.

La fondation à l’origine de Sui a récemment annoncé un programme de rachat de tokens à hauteur de 50 millions de dollars. Cela montre un signe de confiance. En parallèle, les données on-chain montrent une hausse de l’activité et un regain d’attention des whales qui accumulent le jeton.

Dans une phase d’altseason, les grands projets bénéficient d’un effet d’entraînement. En effet, les volumes peuvent exploser en quelques semaines et provoquer des hausses spectaculaires. Pour de nombreux investisseurs, Sui représente donc un pari plus solide, mais capable de générer de beaux rendements.

Arweave : stockage décentralisé et catalyseur IA

Moins bruyant, plus discret, Arweave trace son chemin depuis des années. Son créneau : le stockage permanent de données sur une blockchain décentralisée. Longtemps resté en marge, le projet trouve aujourd’hui un second souffle grâce à l’essor de l’intelligence artificielle. Les modèles IA exigent d’immenses volumes de données conservés sur le long terme. Arweave est l’un des rares à pouvoir répondre à ce besoin.

Au cours de l’été, plusieurs partenariats ont renforcé sa visibilité. Entre autres, des projets NFT et des applications liées à l’IA. Résultat : le jeton AR a retrouvé de l’élan. Le narratif est clair : si l’IA devient un moteur d’adoption, le stockage décentralisé pourrait devenir l’un de ses piliers.

Comme pour Sui, parler de x100 relève de l’hyperbole, mais la spéculation aime ce genre d’histoire. Arweave possède à la fois une utilité concrète et un récit puissant à raconter aux investisseurs : celui d’un Internet où les données sont immortelles.

Ces trois projets illustrent bien la diversité des paris possibles ce mois-ci. Leur trajectoire dépendra du contexte macro autant que de l’appétit des investisseurs. Une altseason peut créer des hausses gigantesques comme des corrections brutales. Dans un cas comme dans l’autre, elle s’accompagne de risques élevés. Pour espérer toucher un x100, il faut entrer tôt, diversifier et accepter l’incertitude.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

