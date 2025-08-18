Baisse du marché crypto : les niveaux à surveiller sur Bitcoin et Ethereum pour éviter un bear market

Ce début de semaine démarre dans le rouge pour les cryptomonnaies. Pendant que bitcoin approche des 115 000 dollars, ethereum parvient à défendre la zone des 4 000 dollars, évoluant avec une marge de 200 dollars. Toutefois, quels sont les niveaux à surveiller pour éviter une accélération à la baisse ? Découvrez les scénarios à privilégier et les seuils techniques principaux.

Bitcoin construit un support : va-t-il durer ?

Le roi des cryptomonnaies, après un nouvel ATH quelques jours plus tôt, autour des 124 000 dollars, reprend une dynamique baissière. Se reposant sur un support autour des 115 000 dollars, le cours évolue dans une tendance favorable aux vendeurs en H4.

Cependant, à l’échelle journalière et hebdomadaire, bitcoin reste dans une position favorable aux acheteurs. Tel qu’évoqué, BTC est sur un support technique. Tant qu’il sera défendu, les prochaines semaines seront plutôt favorables à une hausse.

Toutefois, une perte des 115 000 dollars ouvrira la voie à une nouvelle accélération baissière. Cette zone technique, ayant à la fois opéré comme support et résistance, est essentielle, elle défend la dynamique à long terme pour venir chercher de nouveaux sommets.

Bien qu’en mauvaise posture sur de petites unités de temps, bitcoin se défend au mieux. Pour éviter l’entrée dans un marché baissier à long terme, ce sont les 100 000 dollars qu’il faut défendre. Ce seuil, se situant bien plus bas, démontre qu’il reste encore beaucoup de marge avant le changement d’une tendance globale.

Ethereum met les vendeurs sur la touche et défend une tendance haussière

Pour ethereum, la situation est légèrement différente. Durant ces derniers jours, ETH est parvenu à s’affranchir des 4 000 dollars. Cela a déclenché le top départ d’une très forte jambe haussière. S’arrêtant aux portes de son ATH en dépassant brièvement les 4 750 dollars, ethereum a surpris l’écosystème de manière positive.

Toutefois, le cours marque une correction. Cependant, ça n’enlève en rien la tendance haussière en journalier, en 3D et en hebdomadaire.

Le niveau clé qu’il convient de surveiller attentivement se situe à 4 000 dollars, cette ancienne résistance vient d’être franchir pour la première fois depuis 2024. Dans un futur proche, un pullback (rebond) pourrait effectivement prendre place sur cette zone, ce qui confirmera la sortie haussière et la formation d’un nouveau seuil support.

Pour éviter un bearmarket et conserver une tendance à long terme, ethereum devra maintenir idéalement les 4 000 dollars. Cependant, c’est le pivot à 2 700 dollars qu’il faut défendre à tout prix. Pour le moment, le cours est en bonne posture et ne donne pas de signes alertant d’un retournement de tendance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

