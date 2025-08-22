Rebond sur ethereum et bitcoin en septembre ? L’altcoin season pourrait arriver très rapidement

Bitcoin et ethereum ont connu une correction ces derniers jours. Est-ce la fin de cette tendance pour amorcer un rebond à la rentée ? Cela pourrait avoir une influence majeure sur la dynamique des altcoins durant les prochains jours. Faisons le point, et déterminons si une altcoin season pourrait survenir dans un futur proche.

Ethereum en plein pullback sur les 4 000 dollars

S’approchant des 2 % de hausse sur la paire ETH/BTC, ethereum regagne en force sur le marché. En inscrivant de meilleures performances que bitcoin, cela met les investisseurs en confiance pour les altcoins. En repassant à plus de 4 300 dollars, est-ce que ethereum marque la fin de la correction ?

Après la cassure de la résistance annuelle autour des 4 000 dollars, ce qui a mis en difficulté ethereum depuis le début d’année 2024, le cours marque désormais un pullback, ce qui confirme la sortie haussière de cette longue période d’accumulation.

Avec une tendance haussière sur l’unité de temps 3D (formation de creux et sommets plus haut que les précédents), cela explique l’optimisme des analystes pour les prochains mois. Ethereum à 6 000 dollars dans un futur proche ? Un tel scénario, faisant suite à de nouveaux sommets, transporterait l’ensemble d’une marché dans une tendance haussière. Dans ce contexte, ETH doit éviter à tout prix un passage sous l’ancienne résistance à 4 000 dollars.

Désintérêt temporaire des institutionnels pour bitcoin

Pour le roi des cryptomonnaies, la situation est légèrement différente. Ayant formé à de nombreuses reprises de nouveaux sommets, que ce soit en 2024 ou 2025, il est en avance sur la seconde crypto du marché. Évoluant autour des 113 000 dollars, les acheteurs défendent activement une zone de support autour des 110 000/112 000 dollars. Tant que BTC reste au-dessus de ce seuil, la tendance sera haussière.

Outre un ralentissement des achats par les entreprises de la finance traditionnelle, les données de Coinglass alertent également sur une tendance en demi-teinte pour les entrées sur les ETF spot.

Après une longue période dans le vert, des périodes dans le rouge surviennent plus régulièrement. Cela signal une léger désintérêt du marché, résultant probablement d’une période estivale qui arrive prochainement à son terme.

Par exemple, le 1er août, les sorties nettes dépassaient les 800 millions de dollars. En ce début de semaine, ce fut plus de 500 millions de sorties nettes. Les acheteurs reprendront bientôt la main ?

Altcoin season en septembre : un scénario encore réalisable

Le marché se prépare très clairement à revivre une altcoin season. Évènement attendu depuis bien longtemps pour les investisseurs, qu’en est-il de la capitalisation de marché pour ces actifs ?

Le graphique de TOTAL3 est toujours sous résistance, incapable de franchir les sommets de la fin d’année 2024. Toutefois, notons que la tendance est haussière avec la formation de creux et sommets ascendants, tout en ayant opéré un pullback autour des 935 milliards de dollars. Le marché est en bonne voie pour évoluer dans le vert en septembre.

Pendant ce temps, certains projets consolident leur position sur le marché. Par exemple, le memecoin $WEPE (Wall Street Pepe) a été lancé sur ethereum quelques mois plus tôt. Pour accélérer sa croissance et augmenter la taille de sa communauté, le projet se lance désormais sur Solana.

Dans ce contexte, une nouvelle prévente est disponible pour cette seconde blockchain. L’opportunité idéale de s’exposer une seconde fois à ce projet en intégrant un actif de l’écosystème Solana, reconnu pour les tendances sur les memecoins.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

