Qubic vise Dogecoin pour une attaque à 51 % après la prise de contrôle de Monero

Le monde des cryptomonnaies traverse une zone de turbulences. Après avoir pris le contrôle de plus de 51 % du hashrate de Monero, le projet Qubic, dirigé par Sergey Ivancheglo (co-fondateur d’IOTA), a annoncé que sa prochaine cible serait Dogecoin. Ce choix, validé par un vote communautaire, met en lumière les fragilités des réseaux proof-of-work (PoW) et relance le débat sur leur sécurité réelle.

L’attaque directe contre Monero

Qubic a récemment prouvé la vulnérabilité de Monero en s’emparant de la majorité du hashrate. Grâce à cette puissance, le groupe a réorganisé des blocs et a démontré sa capacité à censurer des transactions. Même si l’équipe a décrit l’opération comme un “test économique”, les conséquences ont frappé immédiatement. Le prix du XMR a chuté de 6 à 10 % en 24 heures, tandis que Kraken a suspendu les dépôts Monero pour protéger ses utilisateurs.

Plutôt que de viser la destruction, Qubic a voulu montrer qu’un acteur motivé pouvait détourner du hashrate via des incitations financières. Cette stratégie souligne une réalité inquiétante : un réseau PoW, même réputé robuste, reste vulnérable si un seul acteur concentre une puissance de calcul suffisante.

Dogecoin, prochain champ de bataille

Après l’attaque, Qubic a demandé à sa communauté de choisir la prochaine cible entre Dogecoin, Kaspa et Zcash. Plus de 300 votants ont désigné Dogecoin comme la priorité. Ce choix frappe fort, car Dogecoin, longtemps perçu comme une simple “crypto-mème”, pèse aujourd’hui plus de 35 milliards de dollars de capitalisation.

Si Qubic réussit à contrôler le réseau, les conséquences pourraient se révéler désastreuses :

Doubles dépenses qui compromettent la confiance des utilisateurs.

Transactions bloquées ou censurées.

Historique blockchain réécrit, détruisant la crédibilité du réseau.

Pour l’instant, Qubic n’a donné aucune date. Cependant, l’annonce a déjà déclenché un vif débat au sein de la communauté Dogecoin.

Les intentions affichées de Qubic

Qubic présente ses actions comme des “stress tests”. Les fondateurs affirment ne pas chercher à détruire Dogecoin ou Monero, mais à démontrer l’efficacité de leur modèle minier baptisé “proof-of-work utile”. Ils réinvestissent une partie des profits générés dans le burn de tokens QUBIC, ce qui alimente leur propre écosystème.

Toutefois, beaucoup d’experts doutent de ces explications. Pour eux, Qubic met surtout en évidence un problème systémique : si une organisation peut contrôler un réseau majeur, alors la promesse de décentralisation s’effondre.

Des répercussions déjà visibles et des risques croissants

L’attaque contre Monero a déjà produit plusieurs effets concrets :

Kraken a bloqué temporairement les dépôts XMR.

Le prix du Monero a plongé.

Les investisseurs doutent davantage de la résilience des blockchains PoW.

Si Dogecoin subit le même sort, les dégâts pourraient dépasser son seul écosystème. Sa notoriété mondiale signifie qu’une attaque réussie fragiliserait la crédibilité de toutes les blockchains PoW, en particulier celles qui reposent sur des ASIC. Qubic a montré qu’il suffit d’une organisation motivée et bien équipée pour faire vaciller un réseau entier.

Vers une redéfinition de la sécurité PoW

Cet épisode pousse l’industrie crypto à se poser des questions fondamentales. Les blockchains ne doivent plus seulement résister à des attaques techniques, elles doivent aussi anticiper des attaques économiques coordonnées. Les développeurs réfléchissent déjà à plusieurs pistes : une meilleure répartition du hashrate, des algorithmes hybrides, ou encore des mécanismes complémentaires au PoW traditionnel.

Dogecoin se retrouve au centre de ce débat. Si ses développeurs réussissent à renforcer sa sécurité, le projet gagnera en crédibilité. Dans le cas contraire, il deviendra l’exemple parfait des limites actuelles du PoW. Shiba Inu se retrouve face à un défi majeur : démontrer que sa sécurité n’est pas qu’une façade.

