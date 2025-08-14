Dogecoin, Solana ou nouvelles pépites ? Où placer ses fonds en août 2025 ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 14, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le marché est en feu : Bitcoin et Ethereum frôlent une nouvel ATH et les altcoins s’embrasent. Mais entre les memecoin comme le Dogecoin, les alts sérieux Solana, ou encore les nouvelles pépites prometteuses, comment investir sans se brûler ? On fait le tour des options, avec leurs forces, leurs faiblesses, et des conseils pour y voir plus clair.

Dogecoin : le memecoin qui ne veut pas mourir

Créé en 2013 comme une simple blague, Dogecoin a pourtant réussi à s’imposer dans le cœur des investisseurs, porté notamment par des personnalités comme Elon Musk. En août 2025, même sans innovation technologique majeure, le DOGE reste l’une des cryptos les plus commentées, avec une communauté fidèle et une liquidité impressionnante.

Pourquoi un tel engouement ? Déjà, parce que Dogecoin est accessible : son prix bien inférieur à celui du Bitcoin ou de l’Ethereum permet à tout le monde d’acheter des “pièces entières” sans dépenser une fortune.

Mais attention : derrière cette popularité se cache un actif très spéculatif, dont le cours dépend souvent des humeurs des influenceurs et des tendances sur X (ex-Twitter). Les indicateurs techniques, comme le RSI, montrent qu’il se retrouve souvent en zone de surachat ou de survente : un terrain de jeu pour traders expérimentés, mais un vrai piège pour les investisseurs qui n’y sont pas préparés.

Les indicateurs techniques, comme le RSI, montrent qu’il est fréquemment en zone de surachat ou de survente, ce qui en fait un terrain de jeu pour les traders aguerris, mais un piège pour les investisseurs non préparés.

À surveiller pour DOGE :

Opportunités : Potentiel de gains rapides lors de “pumps” médiatisés, liquidité élevée, communauté engagée.

: Potentiel de gains rapides lors de “pumps” médiatisés, liquidité élevée, communauté engagée. Risques : Pas de cas d’usage concret, dépendance aux influenceurs, risque de bulle spéculative.

: Pas de cas d’usage concret, dépendance aux influenceurs, risque de bulle spéculative. Pour qui ? Les traders expérimentés, ceux qui veulent s’amuser avec un petit budget, ou les nostalgiques des memecoins.

Notre conseil : Limitez-le à une petite partie de portefeuille (moins de 10 %). À surveiller de près : les annonces d’Elon Musk ou de grandes plateformes qui pourraient relancer l’intérêt pour le DOGE.

Solana : Le sérieux qui monte en puissance

En 2025, Solana fait clairement partie des projets les plus solides du marché. Avec un prix autour de 203 $ et une place dans le top 5 mondial, il n’est plus juste un “Ethereum killer”. C’est un écosystème complet. Grâce à sa technologie combinant Proof of History et Proof of Stake, Solana peut traiter plus de 50 000 transactions par seconde pour presque rien en frais. Résultat : des géants comme Visa ou Shopify collaborent déjà avec lui.

Cette année, on a aussi vu apparaître les Solana Treasury Companies : des sociétés qui achètent du SOL à grande échelle. En juillet, l’une d’elles a même levé 450 millions de dollars juste pour en accumuler. C’est un signal fort : les institutions commencent à le voir comme une vraie réserve de valeur.

Mais attention, Solana n’est pas parfait. Son réseau reste plus centralisé que Bitcoin ou Ethereum, ce qui le rend un peu plus fragile aux pannes. Et oui, il en a déjà connues. La concurrence est rude avec Ethereum, Sui, Aptos ou encore les Layer 2. Comme Arbitrum qui cherchent à lui voler la vedette.

Et puis, il y a l’inflation du token : chaque année, entre 5 et 7 % de nouveaux SOL arrivent sur le marché. Si la demande suit, pas de souci… mais sinon…

À surveiller pour SOL :

Opportunités : Adoption institutionnelle en vue avec les projets d’ETF spot, écosystème DeFi et NFT dynamique, transactions rapides et peu coûteuses.

: Adoption institutionnelle en vue avec les projets d’ETF spot, écosystème DeFi et NFT dynamique, transactions rapides et peu coûteuses. Risques : Forte concurrence d’autres blockchains, dépendance à l’engouement du marché, impact potentiel de régulations futures.

: Forte concurrence d’autres blockchains, dépendance à l’engouement du marché, impact potentiel de régulations futures. Pour qui ? Les investisseurs qui cherchent un projet solide à long terme, les amateurs de DeFi/NFT, et ceux qui veulent miser sur l’innovation blockchain.

Notre conseil : Solana peut occuper une part plus importante d’un portefeuille crypto (10 à 20 % selon profil). À surveiller : les annonces officielles de la SEC sur l’ETF et les évolutions de son écosystème technique.

Nouvelles pépites crypto en 2025 : jackpot ou piège à éviter ?

Qui n’a jamais rêvé de tomber sur la crypto qui fera x100 ? Des projets comme Sui, Ondo ou Token6900 séduisent les investisseurs avides de gains rapides. Certains s’appuient sur des levées de fonds solides et des technologies prometteuses. D’autres surfent sur les tendances du moment ; IA, RWA, memecoins… Mais pour une pépite qui explose, dix disparaissent dans l’oubli, souvent victimes de scams, d’équipes fantômes ou de projets abandonnés.

Pour éviter les mauvaises surprises, il faut analyser l’équipe, la roadmap et l’engagement communautaire. Côté stratégie, de nombreux experts recommandent en 2025 : 60 % sur des valeurs sûres (Bitcoin, Ethereum), 20 % sur Solana, 5 à 10 % sur Dogecoin pour le fun, et 15 % sur des pépites soigneusement choisies. Le tout en gardant à l’esprit ses objectifs : court terme, long terme ou simple spéculation ludique.

À éviter : tout miser sur une seule crypto, suivre aveuglément les influenceurs ou négliger sa propre recherche (DYOR). Diversifiez, restez informé et gardez toujours un peu de cash pour profiter des opportunités… ou encaisser les coups durs.

Token6900 : la pépite qui intrigue tout le marché

Et puisqu’on parle de projets qui font parler d’eux, impossible de passer à côté de Token6900. Ce n’est pas juste un memecoin, mais un délire collectif assumé. Zéro utilité, juste de la « vibe », de l’ironie et de la spéculation pure. Leur pitch ? « Pas une solution, juste un miroir du cirque économique qui nous a créés. »

La prévente vise 5 M$, avec déjà près de 2 M$ levés pour un prix autour de 0,0069 $. La tokenomics est à l’image du projet : 40 % marketing, 15 % “vibe coding”, 10 % “vibe liquidity” et une touche d’absurde assumée.

Token6900, c’est un meme devenu marché, avec des prédictions bullish. Pas de promesses, pas de roadmap, juste un pari sur le chaos et le x10…

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :