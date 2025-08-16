TRON : Les contrats à terme signalent un marché sain avant un potentiel rebond

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Alors que l’été 2025 est marqué par des soubresauts sur le marché des cryptomonnaies, un acteur surprend par sa stabilité : TRON (TRX). Longtemps considéré comme un réseau parmi d’autres, il s’avère maintenant la colonne vertébrale des transferts de stablecoins dans le monde. Aujourd’hui, plus de 60 % des transactions en USDT passent par TRON, loin devant Ethereum, selon les données de Tether.

Les chiffres montrent un afflux constant de liquidités, une dynamique technique soutenue et surtout une absence de signes de surchauffe. Autant d’éléments qui renforcent l’idée d’un rebond potentiel dans les prochaines semaines.

Contrats à terme : un Open Interest en hausse, sans emballement

Depuis début août, l’activité sur les contrats à terme TRON s’intensifie. L’Open Interest (OI) a progressé de plus de 6 % pour dépasser les 522 millions de dollars, un sommet inédit depuis le printemps. Ce chiffre traduit un retour de confiance des traders, convaincus que la consolidation de juillet pourrait laisser place à une nouvelle vague haussière.

À l’opposé d’autres marchés où les hausses de l’OI s’accompagnent de leviers excessifs, TRON (TRX) reste mesuré. Les positions ne sont pas artificiellement gonflées, ce qui limite le risque de liquidations en cascade. Les volumes observés sur les futures et options révèlent plutôt une stratégie d’accumulation progressive, orientée moyen terme.

Cependant, ce regain d’intérêt s’explique aussi par la vitalité de l’écosystème. TRON revendique plus de 323 millions de comptes et une valeur totale verrouillée (TVL), laquelle dépasse les 27 milliards de dollars, selon DeFiLlama. Des chiffres qui placent le réseau parmi les plus actifs du monde crypto, devant des rivaux historiques comme Ethereum sur certaines métriques d’usage.

USDT et liquidités : TRON s’impose comme centre de gravité

Mais le véritable moteur de cette stabilité est ailleurs : les stablecoins. TRON est devenu la principale rampe de circulation de l’USDT, qui reste le stablecoin dominant avec plus de 113 milliards de dollars en circulation (données Tether, août 2025).

D’après CryptoQuant, près de 9,9 milliards de dollars d’USDT ont été bridgés vers TRON depuis le début de l’année, soit +76 % par rapport à 2024. Le flux est largement unidirectionnel : l’argent arrive, mais repart très peu. En 2025, moins de 2 000 USDT ont fait le chemin inverse vers Ethereum.

Justement, cette asymétrie renforce l’idée que TRON sert désormais de “banque de règlement” pour les transactions en stablecoins. Les coûts de transfert sont faibles, la vitesse élevée, et la compatibilité croissante avec les solutions institutionnelles joue en faveur de ce réseau. Le bridge « Bridgers », qui a déplacé plus de 8,4 milliards de dollars cette année, illustre d’ailleurs cette adoption accélérée.

Technique : consolidation avant un possible décollage

Sur les graphiques, TRON évolue depuis juillet sous une résistance clé autour de 0,34 dollar. Plusieurs tentatives de franchissement ont échoué, mais le prix reste solidement installé au-dessus de la ligne de tendance haussière amorcée au printemps.

Le RSI, proche de 47, montre un marché ni suracheté ni survendu. En clair, la marge de progression reste ouverte. Une rupture au-dessus de 0,349-0,352 dollar pourrait déclencher une poussée vers 0,365, niveau atteint début 2024. À l’inverse, le support se situe à 0,333, puis 0,329 et 0,322 en cas de correction.

Les projections pour août 2025 tablent sur une fourchette comprise entre 0,2616 et 0,3494 dollar, avec une moyenne attendue autour de 0,2916 (CoinCodex). Des perspectives globalement favorables sur un marché crypto redevenu prudemment optimiste après plusieurs mois de volatilité.

En gros, TRON consolide sa double position de hub de liquidité et de marché dérivé stable. L’Open Interest progresse sans excès, les flux de stablecoins confirment son rôle central et la configuration technique laisse entrevoir un scénario haussier.

Source : Mitrade

Pour aller plus loin sur le sujet :