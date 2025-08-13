Dogecoin : accumulation record des whales

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Depuis le début du mois d’août 2025, les “whales” de Dogecoin (DOGE) — ces investisseurs qui détiennent des portefeuilles colossaux — ont intensifié leurs achats massifs. Alors que le prix reculait, ces gros acteurs ont saisi l’occasion pour renforcer leurs positions, déclenchant une vague de spéculations sur un retournement haussier à moyen terme. Et surtout, leur timing interpelle, car il coïncide avec des signaux techniques encourageants.

Un mouvement d’achat stratégique sur le dip

En l’espace de quelques jours, et plus particulièrement autour du 6 août, les plus grandes adresses ont acquis plus d’un milliard de DOGE, soit environ 230 millions de dollars. Ce déploiement de capital massif est intervenu alors que le marché subissait une phase de repli, ce qui témoigne d’une stratégie claire : acheter bas pour maximiser le potentiel de rebond. Les portefeuilles impliqués, généralement dotés de plus d’un milliard de DOGE chacun, disposent d’un pouvoir de marché considérable, capable d’influencer le sentiment global.

#Dogecoin whales bought another 1 billion $Doge in a single day.



Equivalent to $230 million. pic.twitter.com/AZcUXGbefc — dogegod (@_dogegod_) August 11, 2025

De plus, après une période d’accalmie fin juillet, ces acteurs ont repris leurs achats avec vigueur. Cette reprise a coïncidé avec plusieurs tentatives de redressement des cours. Ainsi, pour de nombreux analystes, une telle accumulation en période de faiblesse reflète souvent une anticipation haussière. Cependant, il reste essentiel de rappeler que ce comportement, aussi significatif soit-il, ne garantit pas un rebond immédiat.

Des seuils techniques clés franchis

La dynamique s’est amplifiée lorsque 230 millions de DOGE supplémentaires ont été achetés en seulement 24 heures. Ce nouvel afflux d’achats a permis au prix de franchir une résistance majeure à 0,218 $. Par conséquent, la voie semble désormais ouverte vers la zone des 0,29 $, avec une étape charnière à 0,27 $.

En parallèle, les graphiques dévoilent des configurations techniques haussières, telles que des “double bottom” ou des sorties de canal ascendant. Si ces figures se confirment, elles pourraient propulser le cours vers des objectifs situés entre 0,33 $ et 0,42 $. Les investisseurs attentifs scrutent donc ces seuils : leur franchissement pourrait catalyser une accélération du mouvement.

Les institutions entrent dans la danse

Il ne s’agit pas seulement d’un phénomène porté par des particuliers fortunés. Des transactions institutionnelles d’envergure ont également été détectées, totalisant plus de 310 millions de DOGE en moins de 48 heures. Ce regain d’intérêt des investisseurs majeurs renforce l’hypothèse d’un repositionnement stratégique avant une éventuelle reprise du marché.

Par ailleurs, cette activité s’accompagne d’une augmentation notable des volumes de trading, signe que la communauté Dogecoin se mobilise à nouveau. Dans un contexte où le marché crypto global montre une reprise modérée, cette combinaison d’achats institutionnels et de volumes en hausse peut jouer un rôle déterminant pour confirmer la tendance.

Un pari calculé… mais pas sans risques

Historiquement, les whales adoptent une stratégie contrarienne : accumuler lors des replis pour vendre lors des sommets. Cette approche leur permet souvent de maximiser leurs gains, mais elle comporte aussi des risques. En effet, les marchés peuvent prolonger leurs phases de consolidation, voire retomber sur de nouveaux creux, même après des achats massifs.

Ainsi, les traders avisés ne se contentent pas de suivre l’activité des whales : ils combinent analyse on-chain, observation des volumes, et lecture des indicateurs techniques pour valider leurs choix. Dans le cas de Dogecoin, l’alliance entre accumulation massive, signaux graphiques favorables et regain d’intérêt institutionnel constitue un faisceau d’indices encourageant, mais qui exige une gestion prudente du risque.

Sources : TheBigWhale | Bitget

Pour aller plus loin sur le sujet :