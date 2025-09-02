Pump Bitget Token (BGB) : un nouvel ATH en vue ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 2, 2025

Le Bitget Token (BGB) s’est offert un joli pump aujourd’hui. En 24 heures, son prix a grimpé de plus de 12 %, passant au-dessus des 5,13 $ avec un pic à 5,49 $. Dans le même temps, les volumes ont littéralement explosé, dépassant les 400 millions de dollars (+445 %). De quoi remettre le jeton de Bitget sous les projecteurs et réveiller l’appétit des traders.

Best Wallet, le compagnon parfait pour vos BGB

Si vous cherchez un wallet pratique pour stocker et gérer vos Bitget Token (BGB), jetez un œil à Best Wallet. Il est multi-chaînes, super facile à utiliser, et en plus de garder vos cryptos en sécurité, il vous permet aussi de trader et de staker directement depuis l’app.

Mais ce qui le rend vraiment intéressant, c’est son propre token, le BEST. En en détenant, vous pouvez profiter de réductions, de bonus, d’accès à des fonctionnalités exclusives et même de récompenses. Un petit plus qui fait la différence, surtout si vous aimez garder tout au même endroit.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Une performance qui attire les regards

Le BGB enchaîne les performances. En un an, son prix a grimpé de plus de 450 %, c’est énorme, surtout pour un token d’échange. Il fait clairement partie des plus gros gagnants de sa catégorie.

Et ça continue : rien que sur les dernières 24 heures, il a pris plus de 12 %, poussé par une grosse reprise d’activité. Les investisseurs reviennent en force, et ça se ressent direct sur le prix.

Le token a oscillé entre 4,56 $ et 5,49 $ en une seule journée. Sans surprise, ce mouvement attire les traders court terme à la recherche d’opportunités rapides, mais souligne aussi la nervosité du marché. Beaucoup y voient un signe de préparation avant une possible percée vers un nouvel ATH.

Un gros partenariat avec Morph Chain

L’info qui a sûrement boosté le BGB : Bitget vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Morph Chain. Concrètement, les 440 millions de tokens BGB détenus par l’équipe Bitget vont être transférés à la Morph Foundation.

#Bitget has announced a strategic partnership with Morph Chain @MorphLayer.



Through this exclusive collaboration, all #BGB tokens held by the team (440M BGB) will be transferred to the Morph Foundation. The Morph Chain will adopt BGB as its gas and governance token, powering… pic.twitter.com/jPrRSDQTRN — Bitget (@bitgetglobal) September 2, 2025

Mais ce n’est pas tout : Morph va utiliser BGB comme token de gouvernance et de paiement sur sa blockchain. En plus de son rôle de token de plateforme d’échange, le BGB devient donc la monnaie principale d’une nouvelle layer, avec un vrai rôle dans l’écosystème. Une annonce qui renforce encore plus la crédibilité du token.

Les brûlures massives, moteur de la hausse

Si le BGB monte aussi fort, ce n’est pas juste parce que tout le monde en parle. Bitget a mis en place une stratégie ultra agressive de burn, et ça change tout. Rien que de mai à août 2025, 860 millions de BGB ont été brûlés, soit environ 43 % de l’offre totale.

Moins de tokens en circulation, ça veut dire plus de rareté… et souvent, plus de valeur. Et les baleines n’hésitent pas : elles en profitent pour accumuler pendant que ça reste encore “abordable”.

BGB n’est pas un simple jeton spéculatif. Il est aussi intégré dans Bitget Wallet et sert pour les paiements avec Bitget Pay, ce qui le rend utile même en dehors du trading pur. Un peu comme le BNB de Binance ou le CRO de Crypto.com, BGB commence à prendre une vraie place dans le Web3, avec une utilité qui va au-delà de la spéculation.

Analyse technique et prévisions de prix BGB

Côté technique, les indicateurs sont clairs : le BGB envoie des signaux de Strong Buy sur les horizons 4 heures, 1 jour et 1 semaine. Même si son prix reste encore à environ 35 % de son record historique, la dynamique actuelle alimente l’optimisme.

Les projections de Bitget prévoit un prix autour de 10 $ d’ici fin 2025, soit une hausse de près de 70 %. À plus long terme, les scénarios évoquent 11 à 12 $ à l’horizon 2030.

For a long time hold, consider $BGB …went from $2 this Jan to $5 now…we expecting $10 by the end of Q4 pic.twitter.com/ojcaTTDaJ5 — Master Rich (@_MasterRich) September 2, 2025

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :