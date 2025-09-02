BTC $111,228.58 2.28%
LIVE : Prédictions du cours de XRP, actualités Ripple et RLUSD, régulation crypto et WLFI

Jürgen Hoffmann
Jürgen Hoffmann
Le mois de septembre démarre à demi-teinte, coincé entre une ouverture dans le rouge et un rebond pour quelques actifs. XRP participe à ce climat d’incertitude, oscillant avec difficulté sous les 3 dollars. La cryptomonnaie de Ripple est prête pour de nouveaux sommets sur les prochaines semaines ? Pas forcément.

Cependant, les fondamentaux de Ripple sont solides. L’affaire juridique avec la SEC s’est définitivement terminée le 7 août dernier avec l’abandon conjoint des appels. Avec le retrait d’une zone grise, le marché sait désormais que XRP n’est pas un titre (security). Réaction à retard pour XRP qui peine à rebondir ces derniers jours ?

Avec les avancées en matière de régulation, de nombreux projets déploient de nouvelles initiatives. ONDO Finance s’apprête à déployer, d’ici moins de 24 heures, plus de 100 RWA adossés à des titres américains. La DeFi s’apprête à connaître une nouvelle croissance. Pendant ce temps, le lancement de WLFI est une réussite. Mais alors, à quoi s’attendre durant les prochains jours ? Restez à nos côtés et découvrez en temps réel l’actualité crypto et nos prédiction sur vos actifs préférés.

