Ils avaient prédit le prix du BTC à 1 % près, voici leur prévision pour 2026

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 15, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le 11 août 2025, le Bitcoin a franchi les 118 700 $, pile dans la zone prévue par le modèle de Pantera Capital (117 482 $). Autant dire que la prédiction a été chirurgicale, avec à peine 1 % d’écart. Mais une fois le champagne débouché, la vraie question reste : et maintenant ?

Pantera Capital n’a pas sorti ce chiffre au hasard. Leur secret ? Observer les cycles de halving du Bitcoin. Tous les quatre ans, la récompense des mineurs est coupée en deux. Moins de BTC en circulation, plus de rareté… et, presque à chaque fois, une belle hausse dans les mois qui suivent.

Ils repèrent toujours les 3 mêmes étapes :

Pre-Halving Rally : le marché grimpe déjà, porté par l’anticipation.

: le marché grimpe déjà, porté par l’anticipation. Halving : l’offre se réduit d’un coup, créant une pression haussière.

: l’offre se réduit d’un coup, créant une pression haussière. Post-Halving Rally : 12 à 18 mois plus tard, on atteint un sommet… suivi d’une correction.

En regardant 2012, 2016 et 2020, Pantera a vu que le pic arrivait en moyenne 480 jours après le halving. Avec celui d’avril 2024, ça tombait pile le 11 août 2025. En appliquant leurs calculs basés sur les hausses passées (1,8x à 30x), ils ont obtenu 117 482 $… quasiment le prix exact observé sur le marché. Le prochain halving de Bitcoin est prévu pour avril 2028.

Les scénarios de prix pour 2026 selon Pantera Capital

1. Le scénario optimiste : cap sur 250 000 à 300 000 $

C’est le rêve des maxis Bitcoin. Dans ce scénario, la baisse des taux en 2026, l’adoption croissante des ETF et la rareté post-halving envoient le BTC sur de nouveaux sommets. Les investisseurs institutionnels continuent de siphonner l’offre disponible, et la demande explose. Résultat : un prix multiplié par deux ou trois en moins de deux ans.

Stratégie pour ce scénario : acheter sur les creux et garder un œil sur les altcoins en retard de cycle, comme Ethereum ou Solana, qui pourraient surfer sur la vague.

2. Le scénario neutre : consolidation autour de 150 000 à 200 000 $

Ici, pas de gros feu d’artifice, mais une progression régulière. Les taux restent relativement hauts, les flux vers les ETF sont stables, et le marché continue son adoption sans emballement. Le Bitcoin devient un actif “sage”, mais solide.

Dans ce cas, la stratégie serait d’accumuler progressivement, notamment si le prix repasse sous 150 000 $, tout en gardant une partie du capital disponible pour profiter d’éventuelles corrections.

3. Le scénario baissier : retour entre 100 000 et 150 000 $

Personne ne le souhaite, mais il reste possible. Un durcissement réglementaire aux États-Unis ou en Europe, une crise macro, ou une concurrence trop forte des altcoins pourraient provoquer une correction marquée.

Dans ce cas, mieux vaut sécuriser ses profits et attendre que le marché trouve un support solide avant de recharger.

Stratégies pour investir dans le BTCa ontd’ici fin 2026. Moins de lrieur au precedent

Pour les traders court terme, l’idée est de surveiller de près les zones clés : 100 000 $ comme gros support, 120 000 $ comme résistance à franchir. Les ordres stop-loss deviennent indispensables pour éviter les mauvaises surprises.

Pour les investisseurs long terme, la patience reste une arme. Le DCA (achats réguliers) permet de lisser le prix d’achat et d’éviter de tout miser au mauvais moment. Et pour ceux qui aiment l’action, une rotation vers certains altcoins pourrait être une option si le BTC stagne.

Le cycle est-il terminé ou juste en pause ?

Le modèle de Pantera Capital a visé juste pour 2025. Mais leur vision pour 2026 est ambitieuse : 250 000 à 300 000 $ si tous les voyants passent au vert. Ce qui est certain, c’est que le marché Bitcoin n’a jamais été aussi surveillé, aussi structuré… et aussi prévisible.

Que vous soyez prudent ou audacieux, la règle reste la même : investir avec un plan clair, diversifier, et ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez perdre. Le prochain chapitre du Bitcoin pourrait être encore plus explosif que le précédent.

Bitcoin Hyper : la version survitaminée de Bitcoin qui fait parler d’elle

Après avoir vu juste sur le prix du Bitcoin en 2025, certains analystes estiment que la prochaine pépite pourrait bien être un projet qui pousse BTC dans ses retranchements. Et dans ce domaine, un nom revient partout : Bitcoin Hyper.

L’idée est simple : garder la sécurité légendaire de BTC, mais en version ultra-rapide et pas chère. Pour ça, le projet utilise une combinaison de Solana Virtual Machine (SVM) et de ZK-rollups.

En pleine phase de présale, Bitcoin Hyper fait déjà beaucoup de bruit : plus de 8 millions de dollars levés en quelques semaines, un prix qui démarre autour de 0,012 $ et qui grimpe par paliers. Les détenteurs de $HYPER pourront bientôt staker leurs tokens pour toucher des rendements costauds, voter dans la DAO du projet et même profiter de réductions sur les frais.

Source : Pantera Capital

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :