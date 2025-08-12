Prévisions de prix 12/08 : BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, DOGE, HYPE

C’est une journée sous haute tension qui vient de démarrer pour le marché crypto. Porté par un Bitcoin qui frôle son sommet historique, plusieurs altcoins se préparent à un nouveau positionnement. Les prises de position massives des investisseurs institutionnels se confrontent aux prises de bénéfices et des signaux techniques alignés. La scène semble donc posée pour une semaine potentiellement explosive. BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, DOGE et HYPE : voici les niveaux clés à surveiller de près

Bitcoin : une nouvelle tentative à 120 000$

La semaine a débuté sur les chapeaux de roue pour le marché des cryptomonnaies, mené par un Bitcoin qui a brièvement franchi les 122 000 $, avec une tentative 123 218 $, son record absolu. La mèche longue observée en fin de journée hier sur le chandelier 24h témoigne néanmoins de la résistance des vendeurs à ces niveaux.

Cela dit, les liquidations au comptant se poursuivent sur les principales plateformes d’échange. Mais tant que le prix reste au-dessus de 117 000 $, le scénario d’une cassure haussière reste d’actualité. En cas de franchissement confirmé du sommet historique, les acheteurs pourraient viser directement les 135 000 $.

En toile de fond sur les marchés dérivé, le sentiment générale reste en faveur de la hausse, même si l’on peut noter une petite baisse de l’open interest. Les traders, dans leur majorité, n’anticipent donc pas forcément une explosion importante sur les prochaines heures.

Toutefois, les flux entrants vers les ETF Bitcoin soutiennent le sentiment général, avec plus de 775 millions de dollars injectés en seulement trois jours. C’est le signe d’un retour marqué de l’appétit institutionnel.

Ether : regain de force et cap sur les 4 800 $

L’Ether a connu un net regain d’intérêt après avoir franchi la résistance de 3 745 $, puis celle des 4 094 $ ce week-end. Les acheteurs tentent désormais de défendre ce niveau comme nouveau support.

Un maintien au-dessus de celui-ci ouvrirait la voie vers les 4 868 $. En revanche, le retour sous les 4 094 $ pourrait provoquer une correction vers les 3 793 $.

Cela dit, la moyenne mobile à 20 jours sur ce point pourrait servir de tremplin à une reprise haussière. Pour l’heure, la dynamique de la hausse est surtout renforcée par des achats remarqués, notamment de la part d’Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX.

XRP : consolidation avant un nouvel élan ?

Après avoir rebondi depuis 2,90 $, le XRP s’est installé au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, actuellement autour de 3,10 $. La résistance de 3,38 $ freine la progression, mais un franchissement net pourrait propulser le jeton vers 3,66 $, puis 4 $ et 4,50 $.

À l’inverse, une rupture sous les 3,10 $ raviverait la pression vendeuse, avec un possible retour vers la zone de 2,81 $.

BNB : un support solide à 794 $

Le BNB continue de s’appuyer sur le seuil de 794 $ pour tenter un nouveau départ à la hausse. Un passage au-dessus de 828 $ pourrait ouvrir la route vers les 861 $.

En revanche, un repli sous la moyenne mobile à 20 jours, située à 785 $, serait le signe que les prises de bénéfices s’intensifient, avec un risque de repli vers le support majeur de 732 $.

Solana : bataille autour à 185 $

La Solana s’est rapprochée de sa résistance de 185 $ après avoir rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours. Les acheteurs visent un prolongement vers 195 $, puis 209 $, zone où les vendeurs devraient se montrer particulièrement actifs.

En cas d’échec à franchir 185 $, un retour vers 166 $ ou même 155 $ resterait possible.

Dogecoin : hésitation entre 0,25 $ et 0,19 $

Le Dogecoin a brièvement dépassé les 0,22 $, mais la zone de 0,25 $ demeure un plafond coriace. Une cassure au-dessus relancerait la dynamique vers 0,29 $, tandis qu’une chute sous 0,19 $ ouvrirait la voie à 0,16 $, voire 0,14 $.

Pour l’heure, le scénario le plus probable reste une consolidation dans un couloir compris entre 0,19 $ et 0,25 $.

Cardano : la zone de 0,77 $ sous surveillance

Le Cardano tente de transformer la moyenne mobile à 20 jours (0,77 $) en support, après avoir montré des signes de reprise. Si les acheteurs parviennent à franchir 0,86 $, la cible suivante se situe autour de 0,94 $.

En cas de rupture sous 0,77 $, le risque d’un retour vers 0,71 $ augmenterait nettement.

L’Hyperliquid (HYPE) a fait l’objet d’une lutte intense entre acheteurs et vendeurs au niveau de la ligne de support de son canal ascendant hier. Un rebond aurait propulsé le jeton vers 50 $, puis 62,50 $.

Mais pour l’heure, la cassure se précise davantage sous les moyennes mobiles, exposant HYPE à un repli vers 35,50 $.

En résumé, le Bitcoin reste en position de force pour inscrire un nouveau sommet historique, tandis qu’Ether et plusieurs altcoins montrent des signaux haussiers solides. Les prochains jours seront décisifs pour confirmer si cette dynamique se transforme en véritable rallye multi-actifs.

Source : Tradingview

