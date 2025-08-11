ETH franchit les 4 000 $ : Voici les prévisions des experts pour votre portefeuille

Sur la semaine écoulée, Ethereum a signé l’une de ses performances les plus impressionnantes depuis plusieurs années. En cause, un bond de plus de 24 % et à contre-courant du sentiment de marché. L’ETH franchi la barre de 4 330 $, un niveau qui n’a plus été vu depuis décembre 2021. Cette performance relance les spéculations sur le prix de la deuxième plus grande cryptomonnaie du marché. Voici, les prévisions à moyen terme, des experts si vous avez un portefeuille Ethereum.

Wyckoff : un scénario vers les 6 000 $

Pour de nombreux analystes, les conditions sont désormais réunies pour un rallye majeur. En effet, il y a plusieurs configurations techniques qui pointent désormais vers des objectifs ultra-ambitieux à 20 000 $ d’ici à 2026.

Selon l’analyste Lord Hawkins, l’ETH évoluait depuis des mois dans une vaste phase d’accumulation, typique du schéma Wyckoff. En fait, l’absorption progressive de la pression vendeuse sur cette période serait un signe caractéristique. Et celui-ci se conclut généralement par une percée nette lorsque les acheteurs reprennent la main.

Dans cette configuration, le franchissement de la zone des 4 200 $ est interprété comme le “Sign of Strength” ; signal clé annonçant la fin de l’accumulation.

La prochaine étape pourrait donc être un léger repli vers un “Last Point of Support” (LPS), avant d’entrer dans la phase de hausse accélérée. En considérant l’amplitude de la figure dans cette lecture, la cible technique se situe autour de 6 000 $.

Triangle symétrique : cap sur les 8 000 $

Cependant, il faut rappeler que plusieurs écoles de pensées s’affrontent sur le sujet. Du côté des analystes Crypto Rover et Titan of Crypto, c’est une autre figure graphique qui retient l’attention. En l’occurrence, un triangle symétrique formé sur plusieurs années.

Mais ici aussi, la sortie haussière au-dessus de la borne supérieure, située entre 4 000 et 4 200 $ est un événement majeur. En théorie, elle ouvrirait la voie à une progression vers les 8 000 $.

En fait, leur lecture se base sur des observations historiques de mouvements similaires. Ce type de configuration, surtout sur de longues périodes, a déjà précédé des envolées spectaculaires. Par exemple, la percée d’avril 2020 reste dans toutes les mémoires. À la suite d’un breakout semblable, l’ETH avait enchaîné avec une hausse de plus de 950 %, pulvérisant ses cibles initiales.

Les fractales historiques plaident pour 10 000 $ voire 20 000 $

Dans le camp des ultra-optimistes, l’analyste Nilesh Verma souligne une répétition frappante dans le comportement du marché. Chaque fois qu’Ethereum a rebondi sur un support majeur après un long marché baissier, il a enclenché un cycle de hausse parabolique. À titre illustratif, ces configurations ont conduit à des gains de 8 000 % et 950 % respectivement en 2017 et 2020, et sur une année.

En avril 2025, l’ETH a de nouveau rebondi avec force depuis la zone des 1 750 – 1 850 $. Si l’histoire se répète, la prochaine cible serait alors 10 000 $, avec un scénario optimiste à 20 000 $. L’analyste Merlijn The Trader renforce cette projection en évoquant la dynamique d’un canal haussier pluriannuel encore intact.

Entre euphorie et prudence

Si les projections font rêver, les analystes rappellent que chaque phase haussière vient avec son lot de corrections et ses pièges. Les niveaux de 4 950 $ (record historique) et 6 000 $ pourraient jouer le rôle de résistances intermédiaires, testant la solidité du mouvement.

Pour ceux qui ont des portefeuilles ETH, il sera donc intéressant de surveiller la solidité des supports clés ainsi que l’évolution du volume pour confirmer la tendance. En attendant, Ethereum s’installe à nouveau au centre de l’attention. Entre signaux techniques convergents et sentiment de marché favorable, la route vers des sommets inédits pourrait bien être ouverte.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

