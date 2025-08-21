XRP de nouveau face à la barrière 3 $ : nouveau départ de hausse malgré la volatilité ?

En cette fin de journée, le marché crypto semble reprendre son souffle. Et dans ce mouvement de stabilisation, XRP s’impose de nouveau sur le radar des traders. Le jeton a flirté avec la barre symbolique des 3 $, soutenu par des volumes en hausse notable. Pour un actif qui vient de subir une vague de liquidation massive, ce retour de flux important change la donne.

Un test décisif sous les 3 $

Les données on-chain sont sans équivoque. En effet, dans la foulée des récentes liquidations massives, ce sont environ 155 millions de XRP qui ont circulé lors des phases de reprise, contre une moyenne quotidienne de 63 millions. Ce niveau d’activité signale clairement la présence d’investisseurs institutionnels.

Sur la dernière séance, XRP a oscillé entre 2,84 $ et 2,99 $, avant de se stabiliser autour de 2,90 $. Une poussée la plus nette a eu lieu hier, lorsque le jeton a bondi de 2,84 $ à 2,99 $ en moins d’une heure, porté par plus de 80 millions de volume.

Depuis, la consolidation domine. Le marché a confirmé un support solide entre 2,89 $ et 2,93 $, avec plusieurs rebonds sur cette zone. Mais la résistance psychologique des 3 $ reste un plafond tenace. Les rejets répétés traduisent une hésitation certaine. Le marché veut monter, mais pour l’heure, l’élan haussier est encore insuffisant.

Analyse technique : consolidation sous tension

Depuis son dernier rallye, XRP évolue dans un couloir étroit. Les acheteurs tentent de défendre la zone des 2,89–2,93 $, qui a déjà servi de point d’appui à plusieurs reprises. Chaque rebond sur ce support renforce l’idée qu’il s’agit d’une base solide à court terme.

Pourtant, la résistance à 3 $ agit comme un plafond de verre. Jusque-là, les attaques successives n’ont pas réussi à percer ce seuil. À chaque tentative, les volumes se sont contractés, preuve que les vendeurs reprennent rapidement la main. Cela crée une tension classique de marché : plus le niveau est testé, plus une cassure explosive devient probable.

Le volume reste néanmoins un facteur positif. Lors de la dernière poussée, 80 millions de XRP ont changé de main en une seule heure, bien au-dessus de la moyenne quotidienne. Ce dynamisme montre que la liquidité est présente et que la bataille des 3 $ pourrait être décisive. À l’inverse, si les flux s’amenuisent, le risque est de voir XRP retomber vers 2,82 $, voire plus bas.

Ce que surveillent les traders

Pour les traders actifs, trois zones concentrent toutes les attentions. D’abord, le support de 2,93 $, véritable ligne de front. Tant qu’il tient, le scénario haussier reste crédible. Mais une cassure nette ouvrirait la voie à un repli vers 2,82 $, ce qui fragiliserait fortement la dynamique actuelle.

Ensuite, le cap symbolique des 3 $. Ce seuil n’est pas seulement technique, il est aussi psychologique. Le franchir de manière nette, avec volume soutenu, serait perçu comme un signal fort de reprise. Les acheteurs pourraient alors viser rapidement les zones de 3,20–3,30 $, voire plus si le mouvement s’accélère.

Enfin, le niveau des volumes d’échange. Et pour cause, ce sont les flux qui valident ou invalident les figures techniques. Si les volumes institutionnels restent supérieurs à la moyenne, les chances de percée augmentent. À l’inverse, une baisse de participation signalerait que la vague d’achats s’essouffle et que la volatilité à court terme pourrait reprendre le dessus.

Un scénario plus haussier qu’il n’y paraît

Il faut replacer ce mouvement dans un contexte plus large. Le record (ATH) de XRP à 3,84 $ date de 2018. Autrement dit, le test actuel des 3 $ n’est pas une découverte de prix, mais une tentative de réintégration d’une zone historique.

Ce qui change, c’est la qualité des acteurs impliqués. L’arrivée de flux institutionnels suggère que le marché ne repose plus uniquement sur les particuliers ou les spéculateurs à court terme. C’est un facteur qui pourrait donner de la profondeur à cette reprise.

Source : Coinglass

