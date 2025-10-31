LIVE : Prédictions bitcoin et ethereum, actualité altcoins et ETF, régulation, memecoins…

BTC $110,031.61 2.35%
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a évolué en demi-teinte. Après un jour dans le vert, puis une session dans le rouge, avant d’enchaîner sur un nouveau rebond, ce qui met en exergue une période d’incertitude, bien que la tendance de fond à long terme soit haussière. Avec une latéralisation pour la très grande majorité des actifs, il semble nécessaire de faire preuve de patience.

En matière de saisonnalité, le mois d’octobre est historiquement haussier. Cependant, pour ce mois-ci, 2025 risque d’enregistrer l’une des pires performances depuis 2014 (environ 6% de baisse). Bien que la clôture mensuelle ne soit pas encore terminée, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Toutefois, sur l’échelle annuelle, bitcoin reste dans le vert après une large poussée de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Pendant ce temps, l’adoption avance à grand pas. Revolut déploie désormais sur 6 blockchains l’échange d’USD vers les stablecoins, pour démarrer l’USDT et l’USDC, sans frais ni spreads. Cette initiative pourrait très rapidement devenir un standard de l’industrie pour les stablecoins : réduire les coûts entre l’échange de devises, accélérer les transactions et diversifier l’offre disponible.

Dans un contexte où l’actualité se multiplie et les investisseurs se déploient sur de nombreux projets, à quoi faut-il s’attendre ? Restez à nos côtés dans cet article pour découvrir un suivi en temps réel des dernières actualités crypto et nos prédictions pour certains actifs comme XRP, BTC, ETH et bien plus encore.

