Pourquoi le marché reste dans le rouge malgré la baisse des taux ?

Les banques centrales baissent les taux, mais les marchés continuent de reculer. À première vue, c’est un paradoxe : quand l’argent devient moins cher, l’économie devrait redémarrer… et les marchés aussi. Alors, pourquoi ça ne prend pas cette fois ? Inflation, méfiance, risque de ralentissement : on vous explique comment et pourquoi les marchés restent bloqués.

Pourquoi les prix baisse malgré la baisse des taux ?

D’abord, il y a l’effet retard. La politique monétaire ne marche pas comme un interrupteur : elle agit avec plusieurs mois de décalage. Le temps que les effets se diffusent dans l’économie réelle, les marchés restent sur pause. Et en attendant, les investisseurs préfèrent rester prudents.

Le top 10 crypto reste dans le rouge après la baisse des taux de la Fed

Et puis, il y a le bon vieux réflexe des marchés : “buy the rumor, sell the news”. Quand les rumeurs de baisse de taux circulaient, les investisseurs ont déjà anticipé le mouvement. Résultat : beaucoup ont acheté avant l’annonce officielle… puis ont vendu au moment où la baisse est devenue réalité. C’est classique.

En crypto comme en bourse, ce n’est pas la nouvelle elle-même qui fait bouger le marché, mais son niveau d’anticipation. Une fois que tout le monde est au courant, le potentiel est déjà “dans le prix”.

Autre frein : la méfiance. Beaucoup doutent que ces baisses de taux soient durables. Si l’inflation repart demain aux USA, la Fed pourrait très bien faire marche arrière.

Pourquoi l’inflation complique tout

L’inflation a baissé, oui… mais pas partout. Elle reste “tenace”, c’est-à-dire que certains prix restent élevés. Tant que le coût de la vie pèse, les entreprises et les particuliers souffrent, et les marchés doutent. Résultat : la baisse des taux ne suffit pas à relancer la machine.

Tant que cette inflation reste là, la baisse des taux ne suffit pas. Les ménages continuent à faire attention à leurs dépenses. Les entreprises, elles, voient leurs coûts grimper et leurs marges s’éroder. Ce n’est pas exactement le meilleur climat pour se ruer sur les actions.

Résultat : les investisseurs se demandent si les banques centrales n’ont pas agi trop tard, ou pas assez fort. Et dans le doute… ils préfèrent attendre.

La peur d’un ralentissement économique

L’autre problème, c’est que ces baisses de taux sont aussi perçues comme un signal d’alerte. Si la Fed coupe, ce n’est peut-être pas que pour relancer la croissance… mais pour éviter que l’économie ne déraille. Ce que les marchés entendent, c’est : “On anticipe un gros coup de mou.”

Et effectivement, certains indicateurs ne sont pas rassurants : ralentissement de la production, chômage en hausse, baisse de la demande. Tout ça crée une ambiance de “pré-récession” qui fait fuir le risque.

Dans ce contexte, même une politique monétaire plus souple ne suffit pas. Il faudrait des signes clairs de reprise : consommation qui repart, entreprises qui réembauchent, bénéfices qui montent… Or, pour l’instant, c’est tout l’inverse qui se passe dans la plupart des régions du monde.

Bref : les marchés veulent du concret. Et pour l’instant, ils n’en ont pas assez pour passer à l’achat.

