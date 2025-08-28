Polymarket mise toujours sur Ethereum à 5 000 $ ce mois-ci

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 28, 2025

La plateforme de prédiction Polymarket enregistre une envolée des paris autour d’Ethereum. La probabilité d’un ETH à 5 000 dollars d’ici la fin du mois a grimpé à 26 %, contre 16 % quelques jours plus tôt. Un indicateur qui reflète la confiance grandissante des investisseurs, soutenue par les flux institutionnels et un marché en plein essor.

Polymarket parie sur un Ethereum à 5 000 $

Polymarket, la plus grande plateforme de marchés de prédiction décentralisée, est au cœur de l’actualité. Basée sur Polygon et alimentée en USDC, elle permet aux utilisateurs de miser sur l’issue d’événements politiques, économiques ou financiers. L’un des contrats les plus suivis du moment concerne Ethereum : la question posée est simple, « l’ETH atteindra-t-il 5 000 dollars ce mois-ci ? ».

La cote actuelle affiche 26 % de probabilité. Il y a une semaine, elle plafonnait à 16 %. Cette progression rapide illustre un changement brutal de sentiment. Le volume engagé sur ce marché croît également, signe que de plus en plus d’investisseurs veulent se positionner sur ce scénario. Pour beaucoup, Polymarket fonctionne désormais comme un baromètre de confiance collective dans les cryptomonnaies.

Pourquoi les traders misent-ils sur une envolée de l’ETH ?

La hausse de la probabilité reflète d’abord un changement structurel : Ethereum attire des flux institutionnels records. Sur le dernier mois, l’ETH a progressé de près de 20 %, alors que le Bitcoin reculait d’environ 6 %. Les ETF Ethereum, pilotés par BlackRock et Fidelity, captent une part croissante des investissements.

À cela s’ajoutent des signaux on-chain favorables. Les réserves d’ETH disponibles sur les exchanges continuent de chuter, atteignant leurs plus bas de l’année. En parallèle, le staking représente une part de plus en plus importante de l’offre avec un rendement estimé autour de 4 %. Enfin, le mécanisme de burn des frais de transaction (EIP-1559) détruit régulièrement de l’ETH, accentuant la raréfaction.

Sur le plan technique, les graphiques soutiennent la thèse haussière. Ethereum se maintient au-dessus de 4 500 $. On observe des résistances à 4 700 puis 5 000 dollars. Le RSI reste dans une zone positive et le MACD confirme un momentum en extension. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les traders sur Polymarket se montrent de plus en plus confiants.

Opportunités et risques d’un pari collectif

La montée des probabilités de 16 % à 26 % en quelques jours ne traduit pas seulement un optimisme partagé. Elle souligne aussi la nervosité du marché. Les utilisateurs de Polymarket parient avec leurs capitaux, ce qui donne du poids à ces signaux, mais ne garantit pas leur réalisation.

Pour les investisseurs, ces données doivent être lues comme un indicateur de sentiment, pas comme une certitude. Une prise de bénéfices soudaine ou une annonce macroéconomique défavorable pourrait faire reculer Ethereum. De la même manière, la régulation reste un facteur imprévisible qui pourrait affecter la dynamique.

Néanmoins, la tendance est claire : Ethereum bénéficie d’un climat favorable et la barre symbolique des 5 000 dollars est désormais à portée. Même si elle n’était pas franchie ce mois-ci, la rapidité avec laquelle les probabilités grimpent montre que les marchés anticipent un nouveau sommet historique d’ici la fin de l’année.

Snorter : l’outil pour anticiper les tendances

Pour compléter ce type d’indicateur, les investisseurs disposent d’outils comme Snorter. La plateforme s’impose comme un outil pratique : il observe les paris collectifs et fait ressortir les scénarios dominants.

Que le marché anticipe le bitcoin à 120 000 $ ou l‘Ethereum à 5 000 $, Snorter aide à capter le sentiment avant qu’il ne se reflète dans les prix. Ce n’est pas un simple gadget spéculatif : c’est un moyen de rester aligné sur la psychologie des foules.

Alors que Polymarket crédite déjà Ethereum d’une chance sur quatre d’atteindre les 5 000 dollars dans les prochains jours, Snorter devient l’allié stratégique pour anticiper les dynamiques et ajuster ses positions avec une longueur d’avance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Polymarket

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

