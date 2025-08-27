Forte reprise des flux : les ETF Ethereum surpassent les entrées sur Bitcoin

Les ETF spot Ethereum ont enregistré 443,9 millions de dollars de flux entrants le 25 août, contre 219 millions pour les ETF Bitcoin. Cette dynamique s’est prolongée le lendemain, renforçant l’idée d’un regain d’appétit institutionnel pour Ethereum malgré la volatilité des prix.

Retour en force des flux sur les ETF Bitcoin et Ethereum

Après plusieurs jours de sorties, les ETF Bitcoin ont renoué avec des entrées nettes de 219 millions de dollars lundi 25 août. Ce renversement a mis fin à une série de six journées consécutives de retraits. En parallèle, les ETF Ethereum ont connu une affluence record, captant 443,9 millions de dollars de capitaux, soit le double de Bitcoin sur la même journée.

La tendance s’est confirmée le 26 août. Les ETF Bitcoin ont engrangé 88 millions supplémentaires, tandis que ceux d’Ethereum ont attiré 455 millions additionnels. Deux séances consécutives dans le vert suffisent à confirmer un mouvement de fond : les capitaux institutionnels se déplacent progressivement vers l’actif phare du Web3.

Les flux coïncident avec une amélioration du marché : le bitcoin évolue autour de 110 000 à 111 000 $, tandis qu’Ethereum a retrouvé le seuil des 4 500 $. Cette résilience des prix alimente l’optimisme, malgré des volumes encore volatils sur les marchés dérivés.

Un basculement institutionnel vers Ethereum

Les flux observés mettent en lumière un changement de comportement des grands investisseurs. BlackRock capte près de 70 % des entrées sur les ETF Ethereum, soit environ 315 millions de dollars. Fidelity arrive en deuxième position avec 87 millions de dollars. Preuve qu’Ethereum est désormais perçu comme un actif stratégique et complémentaire au Bitcoin.

Les indicateurs on-chain confirment la tendance. Les réserves d’ETH disponibles sur les plateformes d’échange se situent à des niveaux proches de leurs plus bas annuels, relevés mi-août. Moins de liquidité en circulation signifie souvent que les investisseurs préfèrent conserver leur exposition, un signal interprété comme haussier par de nombreux analystes.

Du côté de Bitcoin, la reprise des flux reste significative après plusieurs jours d’érosion. Toutefois, l’ampleur moindre par rapport à Ethereum suggère une concurrence accrue entre les deux actifs pour attirer le capital institutionnel.

Vers un rééquilibrage des forces sur le marché des ETF

Cette accélération autour d’Ethereum pourrait annoncer une phase de rééquilibrage au sein du marché crypto. Longtemps relégué au rang de challenger, l’actif gagne en légitimité à mesure que les investisseurs institutionnels s’y exposent. Le seuil symbolique des 5 000 dollars devient ainsi une cible de plus en plus évoquée à court terme.

Pour Bitcoin, les entrées récentes ressemblent davantage à une normalisation qu’à un nouvel élan haussier. Le palier des 110 000 dollars joue le rôle de support clé, mais la capacité à maintenir l’intérêt institutionnel sera décisive pour contenir la montée en puissance d’Ethereum.

Enfin, ces mouvements rappellent combien les ETF sont devenus un véritable baromètre de la demande. Leur influence dépasse désormais la simple exposition au spot : ils dictent une partie des mouvements de prix et orientent la perception du marché.

Source : SoSoValue

