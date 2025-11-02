Steak’n Shake diversifie sa trésorerie en y ajoutant le Bitcoin

Steak’n Shake a suscité l’engouement en annonçant vouloir établir une réserve dans sa trésorerie dédiée au Bitcoin. Après le lancement de son Bitcoin Burger et l’acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement, l’enseigne récompense également ses clients via une promotion limitée. La chaîne de fast-food est ainsi la première dans le secteur de la restauration rapide à mettre ce type de programme en place.

Les débuts du Bitcoin et de Steak’n Shake

Depuis le début de l’année, la chaîne de fast-food accepte comme moyen de paiement le Bitcoin dans toutes ses enseignes dans le monde entier. Cela permet à Steak’n Shake de s’ouvrir à une nouvelle clientèle, notamment grâce à la création d’un nouveau burger spécialement conçu pour l’occasion, le “Bitcoin Steakburger”.

Depuis cette mise en place, les ventes de hamburgers ont augmenté de 15 % au troisième trimestre distinguant l’enseigne de ses principaux concurrents.

“Cela signifie que le Bitcoin est avantageux pour le client, pour nous en tant que commerçants, et pour vous, au sein de la communauté Bitcoin”, déclare l’enseigne.

Les burgers et le Bitcoin au même endroit

Depuis la création de son menu à thème sur le bitcoin, l’enseigne de fast-food a mis en place une promotion limitée en partenariat avec la fintech Fold. Il est ainsi possible de recevoir 5 dollars en Bitcoin pour toute commande de burger. Cela permet ainsi d’insister sa clientèle pour se familiariser avec le roi des cryptos.

Ainsi, la chaîne de restaurants américaine gardera les BTC lors des ventes pour les ajouter à sa réserve de trésorerie. Le fondateur de Fold déclare : “C’est le premier d’une série de partenariats majeurs que nous lançons pour démontrer comment Bitcoin peut s’intégrer de manière transparente dans les dépenses quotidiennes”.

Steak’n Shake s’est promis également de reverser 210 satoshis pour chaque Bitcoin Burger vendu au cours des douze prochains mois. Les BTC financeront OpenSats, une organisation liée à des projets open source liés au Bitcoin.

Le Bitcoin passe ainsi d’un investissement de niche à une activité de consommateur grand public. Gagner du Bitcoin en mangeant un burger est cependant une campagne qui ne sera disponible qu’aux Etats-Unis. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir cela en France.

De plus en plus d’entreprises se tournent vers le bitcoin

De nombreuses entreprises décident d’ajouter le Bitcoin à leur trésorerie pour se diversifier et se protéger des contextes géopolitiques. Beaucoup pensent en effet que le bitcoin est une nouvelle réserve de valeur qui a fait ses preuves depuis sa création il y a 17 ans.

Steak’n Shake mise ainsi sur le bitcoin en le plaçant au cœur de sa stratégie commerciale en déclarant : “Merci, Bitcoiners, pour avoir contribué à changer la trajectoire de Steak’n Shake”.

On pourrait s’attendre à voir d’autres entreprises emboîter le pas de Steak’n Shake aux Etats-Unis notamment grâce au contexte politique pro crypto et un Bitcoin qui atteint des sommets cette année.

