Uniswap se hisse au 3e rang mondial des revenus crypto avec 3,27 M$ en 24 h

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Uniswap vient de franchir un nouveau cap impressionnant. En effet, selon les données de DefiLlama datées du 12 août 2025, le protocole décentralisé a généré 3,27 millions de dollars de revenus en seulement 24 heures, ce qui le place au 3e rang mondial, juste derrière les géants Tether et Circle. Cette performance remarquable confirme la position dominante d’Uniswap dans la finance décentralisée (DeFi), où il détient plus de 35 % du volume d’échanges.

Une domination confortée par des volumes records

Le succès d’Uniswap ne se limite pas à une simple performance ponctuelle. En cumul, la plateforme a déjà dépassé les 2 000 milliards de dollars de volume total depuis son lancement en 2018. De plus, rien que sur la journée du 11 août 2025, les transactions ont atteint 2,4 milliards de dollars, soit environ 32 % du volume total des DEX.

Cette activité soutenue s’explique non seulement par une présence multichaîne qui facilite l’accès aux utilisateurs, mais aussi par la préparation d’Uniswap V4, une mise à jour majeure qui promet plus d’efficacité et une réduction des coûts de transaction. Ainsi, les équipes visent à consolider la place du protocole comme référence incontournable pour l’échange décentralisé.

Un modèle de revenus qui porte ses fruits

L’un des piliers de cette rentabilité repose sur l’instauration, en 2023, d’une commission de 0,15 % sur les swaps. Bien que cette mesure ait suscité un débat animé au sein de la communauté autour du partage des revenus avec les détenteurs du token UNI, elle a rapidement démontré son efficacité.

En effet, en seulement trois mois, plusieurs millions de dollars ont été générés, prouvant qu’il est possible d’augmenter la monétisation tout en préservant l’attractivité du protocole. Grâce à cette stratégie, Uniswap réussit à rester compétitif face à ses rivaux, tout en renforçant ses ressources pour financer l’innovation et soutenir de nouveaux développements.

La gouvernance en action : le projet “DUNA DAO”

Parallèlement à cette performance financière, la Fondation Uniswap a présenté la proposition “DUNA DAO”. Ce nouveau modèle de gouvernance pourrait activer le “fee switch”, permettant ainsi de modifier la manière dont les frais sont collectés et redistribués.

Si cette évolution est adoptée, elle offrirait plus de flexibilité à la communauté et renforcerait la décentralisation de la gestion du protocole. Ce projet illustre parfaitement la volonté d’Uniswap de rester à la pointe, en anticipant les besoins futurs du marché DeFi et en maintenant un dialogue constant avec ses utilisateurs.

Des moyens financiers solides pour l’avenir

La réussite d’Uniswap s’appuie également sur une base financière robuste. Uniswap Labs a levé 165 millions de dollars lors de sa série B, attirant des investisseurs majeurs du secteur crypto.

De son côté, la Fondation gère un budget conséquent, alimenté par les revenus du protocole, afin de financer des subventions, des développements techniques et des initiatives communautaires. Cette capacité d’investissement renforce la résilience d’Uniswap face aux cycles volatils du marché crypto et garantit une feuille de route ambitieuse.

#UNI is getting ready for massive breakout by forming Inverse H&S pattern in 4hr TF, trend is getting ready for strong flip off from the horizontal trendline resistance zone as well, Volume rising as good momentum, keep an eye on!!!$UNI #UNIUSDT #Uniswap #Layer2 pic.twitter.com/Q8JSz4yYzj — CryptoBull_360 (@CryptoBull_360) August 11, 2025

Un acteur incontournable de la DeFi

Avec un tel niveau de revenus, des volumes d’échanges massifs et une gouvernance en constante évolution, Uniswap confirme son rôle de leader dans l’écosystème des échanges décentralisés.

Ainsi, l’arrivée prochaine d’Uniswap V4, couplée à une stratégie claire de développement et de monétisation, pourrait encore accentuer son avance sur ses concurrents. Dans un marché où l’innovation et l’agilité déterminent les gagnants, la combinaison technologie + gouvernance + solidité financière donne au protocole une longueur d’avance difficile à rattraper.

En résumé, Uniswap ne se contente plus d’être un DEX performant : il s’affirme comme un acteur institutionnalisé de la DeFi, capable de rivaliser en revenus avec les leaders de l’écosystème crypto centralisé. Les prochains mois, marqués par des évolutions techniques et de gouvernance, seront donc décisifs pour confirmer cette dynamique.

Source : DefiLlama

Pour aller plus loin sur le sujet :