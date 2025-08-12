NYSE : ICE choisit Chainlink pour tokeniser la bourse (Forex et métaux précieux)

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Cette nouvelle annonce redessine un peu plus la frontière entre marchés traditionnels et finance décentralisée. Intercontinental Exchange (ICE), maison-mère du New York Stock Exchange, vient de sceller un partenariat stratégique avec Chainlink, leader des oracles blockchain. Objectif : intégrer les données du Forex et des métaux précieux directement sur la blockchain. Ce geste, technique en apparence, est une vraie déclaration politique qui va certainement modifier certains cœurs du trading.

Des données critiques pour une DeFi plus robuste

Concrètement, ICE va alimenter Chainlink Data Streams avec les informations issues de son Consolidated Feed. Il s’agit d’un agrégateur qui compile les cours de plus de 300 places boursières et marchés à travers le monde. Historiquement réputées pour leur précision et leur fiabilité, ces données seront désormais accessibles aux applications décentralisées et aux institutions qui développent des produits tokenisés.

Via cette intégration, Chainlink entend renforcer la fiabilité des prix utilisés par les plateformes DeFi, les gestionnaires d’actifs et les banques. En effet, l’actuel environnement de transactions automatisées et règlements à forte valeur nécessitent une latence minimale et des données infalsifiables. La perspective de ce nouveau creuset d’accès à des flux de marché institutionnels est un donc un élément déterminant.

Pour ICE, c’est aussi une façon de garantir les standards traditionnels de transparence et de rigueur pour ces nouveaux marchés construits onchain. Maurisa Baumann, vice-présidente des plateformes de gestion de données mondiales chez ICE, a qualifié cette collaboration d’étape clé pour développer l’économie blockchain mondiale.

Vers la tokenisation massive des actifs réels

Pour Fernando Vazquez, président des marchés de capitaux chez Chainlink Labs, l’initiative s’inscrit dans une vision plus large. En somme, il faudrait un système financier onchain, globalement accessible et conforme aux standards institutionnels. Au vu du contexte actuel, ce type d’infrastructure est indispensable pour soutenir la tokenisation de milliers de milliards de dollars d’actifs.

Cette annonce intervient dans un contexte où le marché des real-world assets (RWA) tokenisés connaît une croissance rapide. En juin, Standard Chartered estimait que ce secteur pourrait atteindre 30 000 milliards de dollars d’ici 2034.

D’ailleurs, RWA.xyz indique que la valeur totale des actifs réels tokenisés dépasse actuellement 25,7 milliards de dollars, tandis que les stablecoins représentent plus de 260 milliards. Le nombre de détenteurs d’actifs RWA a bondi de près de 14 % en un mois, illustrant cet intérêt croissant des investisseurs.

Un signal fort pour l’adoption institutionnelle

En portant la bourse traditionnelle sur la blockchain, le partenariat ICE–Chainlink sera probablement l’élément déclencheur d’une nouvelle génération de produits financiers hybrides.

Il faut rappeler que l’arrivée des indices boursiers sur les marchés dérivés a ouvert la voie à des produits plus sophistiqués. Par un procédé similaire, l’intégration de données de marché de niveau institutionnel dans la DeFi pourrait attirer massivement capitaux et acteurs traditionnels.

Plus qu’un simple échange de données, cette alliance est donc un symbole fort du rapprochement entre la finance traditionnelle et l’écosystème blockchain. Qui plus est, une étape supplémentaire vers un marché global, connecté, et potentiellement tokenisé dans toutes ses composantes.

Source : Chainlink sur X

Pour aller plus loin sur le sujet :