Plus d’un million d’ETH en attente de retrait : menace ou simple réajustement ?

Ethereum vit un moment singulier. Depuis quelques semaines, plus d’un million d’ETH, l’équivalent de 4,6 milliards de dollars, attendent d’être retirés du staking. Une file d’attente record qui intrigue autant qu’elle inquiète.

La question, inévitable, circule partout : ces retraits massifs annoncent-ils une secousse majeure pour le prix de l’Ether et pour la stabilité du réseau ? Ou bien assistons-nous simplement à un épisode d’ajustement ?

Un record qui bouscule les équilibres

Le 27 août 2025, les données des validateurs Ethereum ont confirmé un seuil inédit : plus d’un million d’ETH en attente de retrait. Jamais la file n’avait atteint de telles proportions. En face, seuls 580 000 ETH patientent pour entrer en staking, un déséquilibre net.

La situation induit un goulot d’étranglement. En moyenne, il faut près de 18 jours pour récupérer ses fonds, le protocole limitant chaque jour le nombre de validateurs autorisés à sortir. Une contrainte pensée dès l’origine : empêcher une fuite massive de capitaux qui fragiliserait le réseau. Autrement dit, les règles ralentissent la sortie, mais elles garantissent que le système ne cède pas sous la pression.

Pourquoi un tel afflux de retraits ?

Plusieurs dynamiques se superposent. La première est assez classique. En effet, le prix de l’ETH a bondi de 70 % en quelques mois. De nombreux validateurs, entrés entre 1 000 et 2 000 dollars, choisissent de sécuriser leurs gains. Une logique de prise de profit somme toute naturelle.

Ensuite, les grands acteurs réorganisent leurs positions. Afin de réduire les coûts, ils consolident les validateurs : au lieu de multiples petites unités de 32 ETH, ils privilégient de vastes pools de 2 048 ETH. Mais pour fusionner, il faut d’abord sortir, puis réinjecter. Par conséquent, la file d’attente gonfle mécaniquement.

File d’attente d’entrée et de sortie des validateurs d’Ethereum (Source : validatorqueue.com)

Enfin, l’arrivée imminente d’ETFs Ethereum aux États-Unis accélère les arbitrages. Certains investisseurs préfèrent basculer leurs fonds vers ces nouveaux produits plus liquides, ou vers des alternatives comme EigenLayer et le staking liquide.

Faut-il craindre un déluge de ventes ?

La tentation d’imaginer un “dump” massif est grande. Mais la réalité est plus nuancée. Le mécanisme d’attente agit comme un pare-feu : impossible de voir un million d’ETH débarquer sur le marché en un claquement de doigts. La sortie progressive limite l’impact sur la volatilité.

Surtout, la demande institutionnelle joue un rôle d’amortisseur. Les ETFs Ethereum américains enregistrent des flux impressionnants, parfois jusqu’à 600 millions de dollars par jour. BlackRock, avec près de 13,6 milliards d’encours, dépasse même le rythme des ETFs Bitcoin.

Ces achats compensent largement une partie des retraits et permettent de maintenir la valorisation de l’Ether à des niveaux élevés. Ajoutons à cela une DeFi toujours florissante, avec un TVL qui flirte avec les 223 milliards de dollars, et l’on obtient une base solide qui réduit le risque de panique.

Ce que cela change pour le staking

Sur le plan technique, l’architecture d’Ethereum tient bon. Le mécanisme de Proof of Stake est conçu pour absorber ce type de secousses. Les limites imposées aux sorties et aux entrées évitent les déséquilibres trop brutaux. Autrement dit, le réseau n’est pas en danger.

En revanche, les délais prolongés pour unstaker devraient perdurer plusieurs semaines. Cette attente pourrait générer une légère pression vendeuse si les nouveaux dépôts ne compensent pas totalement les retraits. Mais le phénomène a aussi un effet vertueux.

Il pousse à la restructuration du staking, avec des validateurs mieux organisés, des pools plus efficaces et l’essor de solutions innovantes comme les tokens de staking liquide, qui rendent l’ETH plus accessible et flexible.

Source : Mitrade

