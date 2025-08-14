Ethereum Foundation vend 2 795 ETH (~12,7 M $) alors que le prix flirte avec les sommets

La Fondation Ethereum a cédé 2 795 ETH, soit près de 12,7 millions de dollars, alors que le prix de l’actif évoluait à ses plus hauts depuis trois ans. Cette vente ramène les avoirs de l’organisation à moins de 100 ETH, dans un contexte de regain massif d’intérêt institutionnel pour la crypto.

Vente importante au pic de marché

Selon les données on-chain, la Fondation Ethereum a transféré 2 795 ETH vers un exchange, en deux opérations distinctes. La première portait sur 1 695 ETH, cédés autour de 4 556 dollars l’unité. La seconde concernait 1 100 ETH, vendus à environ 4 602 dollars l’unité.

La valeur totale de ces transactions avoisine 12,7 millions de dollars. Après cette cession, le portefeuille identifié comme appartenant à la Fondation ne détient plus que 99,9 ETH (environ 460 000 $) ainsi que 11,6 millions de DAI.

Ces ventes interviennent alors que l’ETH progressait de 8,3 % sur 24 heures, flirtant avec les 4 600 dollars, un niveau inédit depuis novembre 2021. Le timing, proche du sommet, alimente les spéculations sur la motivation de cette opération.

Prise de bénéfices ou financement stratégique ?

La Fondation Ethereum a déjà par le passé réalisé des ventes de tokens à des moments où sa valeur était particulièrement haute. On peut y voir une stratégie classique de prise de bénéfices visant à sécuriser des fonds pour financer le développement de l’écosystème.

L’organisation soutient en effet de multiples projets : améliorations du protocole, recherche, sécurité, bourses de développement, évènements communautaires. La vente de ses ETH représente une source directe de trésorerie pour ses activités.

Mais puisque le moment choisi maximise la valeur obtenue, on peut aussi l’interpréter comme un signe de prudence face à une éventuelle correction à court terme. Les précédentes ventes avaient déjà suscité des discussions dans la communauté sur la transparence et la stratégie financière de la Fondation.

Un marché dopé par les flux institutionnels

Malgré cette vente, le marché de l’Ethereum conserve une dynamique très positive. Les ETFs spot Ethereum ont récemment battu des records sur les entrées nettes, avec plus d’un milliard de dollars en une seule journée. Cette demande institutionnelle contribue à soutenir les prix et à réduire la pression vendeuse.

La valeur totale verrouillée sur le réseau Ethereum dépasse désormais 90 milliards de dollars. Cela reflète l’activité soutenue de la DeFi et des applications on-chain. Les données montrent également que l’offre d’ETH disponible sur les exchanges reste faible, signe que la majorité des détenteurs privilégient le stockage à long terme.

Il y a de quoi rester optimiste. Certains estiment que l’ETH pourrait atteindre 5 000 à 6 000 dollars d’ici la fin de l’année, voire 8 500 dollars si le bitcoin s’installe durablement au-dessus des 150 000 dollars.

Une confiance intacte malgré les ventes

Pour la Fondation Ethereum, céder une partie de ses actifs n’implique pas un désengagement sur le long terme. L’organisation conserve au contraire un rôle central dans l’évolution du protocole. Dans le passé, ses ventes n’ont pas ralenti la progression du marché.

À une période dans laquelle les flux institutionnels atteignent des niveaux records, la réduction temporaire de ses avoirs en ETH pourrait avoir un impact limité sur le prix. Le facteur clé restera l’équilibre entre ces ventes massives ponctuelles et la demande soutenue des investisseurs.

Ce genre de transaction rappelle à quel point il est important de suivre les actions des institutions. Les décisions de la Fondation peuvent influencer la psychologie du marché. Il en va de même pour celles d’autres grands détenteurs : elles offrent des signaux précieux sur les cycles en cours.

Sources : AInvest, CoinMarketCap

