Une idée qui semblait encore utopique il y a quelques années prend forme à Manille. En 2025, les Philippines envisagent de sécuriser leur budget national sur une blockchain publique. L’initiative, portée par le sénateur Bam Aquino, ne se limite pas à une promesse de modernisation. Si elle se concrétise, le pays deviendrait le premier au monde à afficher une telle transparence budgétaire.

Une vision radicale pour la transparence publique

Lors du Manila Tech Summit, Bam Aquino a présenté une proposition qui bouscule les codes. Son projet : inscrire chaque phase de l’exécution budgétaire sur une blockchain décentralisée, accessible en temps réel. Chaque citoyen pourrait alors suivre l’utilisation de l’argent public, depuis son allocation jusqu’à sa dépense. L’objectif ici est de renforcer la confiance et limiter les zones d’ombre dans la gestion étatique.

Aquino admet toutefois les limites. « Personne n’est assez fou pour tout mettre sur blockchain », a-t-il concédé, en soulignant la complexité du chantier. Mais il reste persuadé que c’est le seul moyen d’amorcer un changement systémique, là où les outils classiques de contrôle ont montré leurs failles.

Un premier socle déjà opérationnel

Le pays ne part pas de zéro. Le Département du Budget et de la Gestion (DBM) utilise déjà une infrastructure blockchain, conçue en partenariat avec BayaniChain et adossée au réseau Polygon. C’est en effet un système qui enregistre certains documents budgétaires clés, notamment les Special Allotment Release Orders (SAROs) et les Notices of Cash Allocation (NCAs). Ces fichiers, essentiels au suivi de l’exécution budgétaire, sont désormais infalsifiables et consultables par le public.

Le sénateur souhaite aller beaucoup plus loin : intégrer l’intégralité du budget national dans ce registre numérique. Pour l’heure, aucune proposition de loi n’a été officiellement déposée, mais les débats ouverts lors du sommet technologique montrent que l’idée fait son chemin.

La blockchain comme rempart contre la corruption

Au sein d’un pays où la corruption reste un défi persistant, l’attrait de la blockchain est évident. La moindre transaction inscrite est traçable et impossible à modifier, ce qui réduit les marges de manœuvre pour dissimuler des irrégularités.

BayaniChain insiste sur un point : la technologie ne supprimera pas la corruption par magie. En revanche, elle rend toute manipulation beaucoup plus visible. Et cela induit une nouvelle pression sur les responsables publics. En parallèle, le système intègre des protocoles qui ont pour but de garantir la confidentialité des données sensibles.

Des obstacles techniques et politiques à franchir

L’ambition est grande, mais les défis ne manquent pas. D’abord, le volet technologique : la plateforme doit absorber la complexité et le volume de l’ensemble des flux financiers publics. Dans le même temps, elle est aussi appelée à équilibrer confidentialité et accessibilité, un point sensible quand il s’agit de données d’État.

Ensuite, la dimension politique. Le projet ne pourra avancer qu’avec un appui massif des législateurs et des principales agences gouvernementales. Et ça, Aquino le sait. Mais il parie sur une lame de fond portée par l’opinion publique, de plus en plus exigeante en matière de transparence.

Ce qui est certain, si Manille franchit le pas, ce serait une première mondiale. Le pays deviendrait un laboratoire grandeur nature de gouvernance numérique. Nous aurons ainsi un modèle inédit pour d’autres nations confrontées à des problématiques similaires.

