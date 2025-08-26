Bitcoin et religion : aux Philippines, des églises acceptent les dîmes en BTC

Aux Philippines, la religion reste un pilier de la société. Plusieurs églises testent une nouvelle manière de collecter les dons… les fidèles peuvent désormais verser leur dîme en bitcoin ou avec d’autres cryptomonnaies. Cette pratique, encore marginale, illustre à la fois la montée en puissance des usages numériques et les discussions sur la place de la crypto dans la sphère religieuse.

Aux Philippines, la foi s’ouvre aux cryptomonnaies

Dans un pays où près de 80 % de la population se réclame du catholicisme, les dons hebdomadaires jouent un rôle central dans la vie des paroisses. Certaines communautés religieuses proposent désormais une alternative moderne : contribuer en BTC, en ETH ou en stablecoins.

À l’origine de ce projet figure Project Ophir Crypto, lancé par un ancien pasteur philippin. L’initiative veut intégrer la blockchain au financement des églises. Chaque église partenaire reçoit un portefeuille numérique capable d’accepter divers actifs. Cela va de l’USDT à l’USDC en passant par des tokens plus marginaux comme le SLP.. Le principe : proposer aux fidèles une autre manière de contribuer. Et les sensibiliser aux outils financiers numériques par la même occasion.

Entre innovation financière et enjeux éthiques

D’un point de vue technique, les dons sont facilités via des wallets spécifiques. Certains projets vont même plus loin : selon les porteurs de Project Ophir, 250 millions de tokens Ophir ont déjà été distribués aux églises communautaires partenaires. L’objectif est de créer un écosystème autonome, où les contributions en crypto complètent les dons traditionnels en espèces ou virements.

Pour les promoteurs, l’innovation va bien au-delà du simple transfert de valeur. La blockchain apporterait une transparence accrue dans l’utilisation des fonds, réduisant les risques de mauvaise gestion. Elle permettrait aussi d’inclure les fidèles non bancarisés, particulièrement nombreux dans les zones rurales philippines, dans une logique d’inclusion financière.

Mais l’initiative ne fait pas l’unanimité. Certains observateurs soulignent la volatilité extrême du bitcoin et des cryptomonnaies, peu compatible avec des budgets paroissiaux souvent précaires. D’autres s’interrogent sur le lien entre valeurs religieuses et un univers perçu comme hautement spéculatif. Le site Religion Unplugged rappelait récemment que cette ouverture aux cryptos pouvait aussi fragiliser la confiance des fidèles si les dons perdaient de la valeur.

Aux États-Unis, des plateformes comme Engiven ou Tithe.ly encadrent déjà les dons en crypto pour les églises, avec conversion immédiate en dollars. Aux Philippines, l’encadrement est encore embryonnaire, ce qui alimente les interrogations.

Vers une nouvelle ère pour les dons religieux ?

Au-delà des débats, cette évolution illustre une tendance de fond : l’entrée de la religion dans l’ère numérique. Pour certains pasteurs, accepter les dîmes en bitcoin est un moyen d’attirer un public plus jeune, familier des applications mobiles et de la blockchain. Pour d’autres, c’est une façon de préparer leurs communautés à un futur où les paiements numériques domineront.

Les risques demeurent. La traçabilité des fonds reste un enjeu majeur, tout comme l’encadrement réglementaire d’initiatives qui se situent encore à la marge du droit fiscal philippin. Mais l’élan est là : de plus en plus d’églises manifestent leur intérêt pour ces nouvelles formes de dons.

Le bitcoin s’invite donc là où on ne l’attendait pas : dans les paniers de quête et les collectes religieuses. Une révolution symbolique, qui reflète à la fois l’ancrage croissant des cryptomonnaies dans la vie quotidienne et la volonté d’institutions millénaires de s’adapter à leur temps.

