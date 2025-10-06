Les whales s’y intéressent à nouveau : le retour des memecoins a commencé

Après quelques mois de calme, les memecoins refont surface en plein Uptober. Les whales semblent à nouveau flairer le potentiel de ce marché aussi imprévisible que rentable. Maxi Doge, Snorter et PUP PUP sont au cœur de ce regain d’intérêt. Entre humour, communauté et utilité réelle, ces trois projets symbolisent la nouvelle ère des memecoins : celle où le fun rime aussi avec performance.

Maxi Doge : le retour du doge musclé

Impossible de parler de memecoins sans évoquer Maxi Doge, le chien bodybuilder du marché. Ce token s’est imposé comme le symbole du grind crypto : discipline, communauté soudée et memes à la clé.

Ces dernières semaines, les volumes ont explosé, avec un retour des gros portefeuilles sur les achats de $MAXI. Sur X, les mèmes s’enchaînent, les concours reprennent, et le “Maxi mode” fait un vrai comeback.

Mais derrière les blagues, le projet garde une logique claire : un système de burn progressif, un token multichaîne, et un marketing ultra-communautaire. Bref, Maxi Doge s’impose comme le memecoin du moment, celui qui transforme les chandeliers verts en séance de muscu collective.

Snorter : le bot qui “sniffe” les bonnes affaires

S’il y a bien un projet qui mélange esprit meme et vraie utilité, c’est Snorter. Ce bot de trading sur Telegram permet aux utilisateurs de “sniper” les nouveaux tokens avant qu’ils ne deviennent viraux. Et avec la vague d’altcoins qui revient grâce à uptober, les traders ne s’y trompent pas : le volume de $SNORT est en hausse.

Les whales apprécient son approche meme « technologique » : derrière les gifs se cache une vraie plateforme automatisée, avec réduction de frais, staking, et outils premium accessibles via le token. Snorter est le memecoin intelligent, un peu insolent, mais redoutablement efficace pour ceux qui veulent flairer les tendances avant tout le monde.

PUP : le nouveau chiot qui affole la BNB Chain

Petit mais costaud, PUP fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Ce dog meme inspiré de BNB a bondi de plus de +150 % en 24 h, selon les données de CoinMarketCap. Avec une FDV de 4,6 millions $ et un volume de 8,2 millions $ sur 24 heures, le token attire désormais l’attention des whales et des traders à la recherche du prochain coup de buzz.

Le contrat est vérifié, le token n’est pas un honeypot, et le projet se distingue par une liquidité solide (438 000 $) pour un memecoin encore jeune. Le token a l’air séduit les communautés Telegram et X, où le hashtag #PUP commence à fleurir.

Entre hype organique, volumes en hausse et storytelling canin bien dosé, PUP s’impose comme le nouveau “good boy” de la BNB Chain. Les prochains jours diront si le chiot saura aboyer plus fort que les autres mèmes du moment.

Faites des recherches, pas des paris

Le retour des memecoins montre à quel point le marché crypto reste imprévisible. Maxi Doge, Snorter et PUP redonnent de la couleur à un secteur souvent sous-estimé, porté par la spéculation et la ferveur des communautés.

Mais attention : ce genre de tokens peut autant exploser que s’effondrer en quelques heures. Avant d’acheter, prenez le temps de vérifier les fondamentaux, la liquidité et la transparence des projets. En crypto, la règle d’or reste la même : faites vos propres recherches (DYOR) et investissez intelligemment.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

