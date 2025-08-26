Alerte sur Pepe : Les baleines désertent, le prix risque de s’effondrer

Après une chute brutale de près de 10 % lundi, Pepe (PEPE) a tenté un léger rebond mardi. Le jeton a repris environ 1 %, mais reste sous le seuil psychologique des 0,00001000 $. Un sursaut d’apparence fragile et qui est loin de disperser les craintes du marché. En effet, les données on-chain et sur les produits dérivés indiquent toujours une pression vendeuse persistante. Autrement dit, le marché reste orienté vers le bas.

Les baleines quittent le navire

Les chiffres de Santiment confirment une tendance à la réduction des positions des grands portefeuilles. Le nombre d’adresses détenant entre 100 millions et 1 milliard de PEPE est passé de 41 506 à 41 058 en quelques jours. Plus alarmant encore, les portefeuilles possédant plus d’un milliard de jetons sont retombés à 9 725, contre un pic à 9 815.

Cette sortie progressive des baleines se traduit par une baisse du pourcentage de l’offre en profit, tombée à 37,6 %. C’est le niveau le plus bas depuis deux mois. Résultat : le marché fait face à un mur de pression vendeuse.

Le marché des dérivés bascule en mode défensif

Du côté des contrats à terme, le constat n’est guère plus encourageant. Selon CoinGlass, l’open interest a chuté de 8 % en 24 heures, à 556,9 millions $. Les taux de financement virent au négatif (-0,0168 %), preuve que les traders paient pour rester à découvert.

Le ratio long/short recule à 0,89 : les positions vendeuses dominent clairement. L’appétit spéculatif s’affaiblit, et la confiance des traders fond comme neige au soleil. Tout pointe vers un marché qui se couvre contre une baisse prolongée.

Les signaux techniques s’assombrissent

Sur le plan graphique, le tableau est tout aussi sombre. Après un rejet autour de 0,00000986 $, PEPE risque désormais un retour vers la zone de demande à 0,00000900 $. Les indicateurs confirment le biais baissier :

Un death cross se profile, les moyennes mobiles 50 et 100 jours convergent vers celle de 200 jours.

Le MACD reste négatif.

Le RSI glisse autour de 40, proche de la zone de survente.

La dynamique appartient aux vendeurs. Sans un retournement rapide, la probabilité d’une poursuite de la baisse est forte.

Quelles conditions pour un vrai retournement ?

Pour inverser la tendance, PEPE doit enregistrer une clôture journalière solide au-dessus de ses résistances immédiates. Le premier objectif se situe sur la 200-day EMA à 0,00001115 $. Sans ce signal, tout rebond sera perçu comme une simple respiration dans un marché dominé par les vendeurs.

Le rebond technique observé n’efface pas la réalité : les baleines se délestent, les traders à effet de levier parient sur la baisse et les indicateurs techniques virent au rouge. PEPE reste vulnérable.

À court terme, un test des 0,00000900 $ semble probable. À moyen terme, seule une reprise au-dessus des résistances clés redonnerait de l’air au jeton. Pour les investisseurs, la prudence est donc de mise : l’heure est à la vigilance, pas à l’euphorie.

Wepe : l’alternative qui attire quand Pepe s’essouffle

Alors que Pepe peine à retrouver un second souffle, Wepe (Wall Street Pepe) offre une opportunité inédite d’acheter son dip pour faire x100. Inspiré de l’univers des memes mais construit avec une logique plus structurée, Wepe cherche à se démarquer par une combinaison originale d’ironie et de finance traditionnelle.

Grâce à cela, Wepe jouit d’un sentiment majoritairement haussier autour de son évolution alors même que le marché est en phase de correction. Le projet mise sur plusieurs leviers concrets pour générer cet engagement. Par exemple, plus de 50 % de son offre a déjà été brûlée, réduisant la pression inflationniste.

Son écosystème intègre du staking avec des récompenses dédiées, des NFT utilitaires et l’accès à des zones exclusives réservées aux détenteurs. Cette architecture hybride, à la fois ludique et incitative permet de construire autour de Wepe, un narratif durable au sein du paysage memecoin.

Sur un marché où Pepe subit les ventes des baleines, Wepe séduit par une approche différente. Moins de dépendance aux gros portefeuilles, plus d’incitations pour les utilisateurs actifs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGlass

Pour aller plus loin sur le sujet :