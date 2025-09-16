Toncoin : une société cotée rachète des actions et stake 713 M$ en TON

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 16, 2025

TON Strategy Company, anciennement Verb Technology, a lancé un grand plan de rachat d’actions, tout en misant massivement sur Toncoin, le token star de l’écosystème Telegram. Une stratégie hybride entre finance traditionnelle et crypto. Wall Street découvre peu à peu le potentiel du staking, et TON Strategy pourrait bien avoir une longueur d’avance.

TON Strategy : la société cotée qui mise tout sur Toncoin

À la base, TON Strategy n’était pas du tout une entreprise crypto. Il s’agissait d’une société tech cotée au Nasdaq sous le nom de Verb Technology. Mais début septembre, elle a décidé de changer complètement de cap : elle est devenue une société de trésorerie numérique, avec un seul objectif en tête… accumuler et faire fructifier des Toncoin ($TON).

Derrière ce repositionnement, une idée simple : plutôt que de miser sur des projets incertains ou de la croissance hypothétique, autant construire une sorte de coffre-fort TON coté en bourse, rempli d’actifs crypto. Et Toncoin, avec sa montée en puissance dans l’écosystème Telegram, est au cœur de cette stratégie.

TONX : un rachat d’actions massif pour booster la valeur

Le conseil d’administration a validé un programme de rachat d’actions à hauteur de 250 millions de dollars. Objectif : racheter les actions TONX (le nouveau ticker boursier) quand elles sont sous-évaluées. Un premier lot de 250 000 actions a déjà été racheté à un prix moyen de 8,32 dollars par action.

Selon les données internes, la valeur des actifs détenus par action (TAV) tourne autour de 11,90 à 12,18 dollars. En clair, le marché ne valorise pas encore correctement ce que l’entreprise détient réellement. En rachetant ses propres actions, la société renforce mécaniquement la valeur pour les actionnaires restants.

Toncoin devient l’actif clé d’une entreprise cotée

TON Strategy détient aujourd’hui plus de 217 millions de Toncoin, ce qui représente environ 713 millions de dollars. C’est colossal, surtout quand on sait que le projet TON (issu de Telegram) est en pleine explosion, entre le lancement de bots, de mini‑apps et d’une adoption grand public.

Ce choix d’allocation n’est pas anodin : l’entreprise parie clairement sur la croissance à long terme de Toncoin. Une façon aussi d’apporter un peu de reconnaissance à un projet encore trop souvent vu comme un outsider.

Staking crypto + Bourse : TON Strategy test un nouveau modèle

Plutôt que de laisser ses Toncoin dormir, TON Strategy a commencé à les mettre en staking. Le rendement estimé est d’environ 4,8 % par an.

En chiffres, si tous les Toncoin détenus étaient stakés, cela représenterait jusqu’à 34 millions de dollars de revenus annuels, uniquement grâce aux intérêts générés. Une stratégie qui transforme un actif statique en source de cash, tout en renforçant le réseau TON.

Pourquoi Toncoin intéresse Wall Street ?

Ce mélange entre finance traditionnelle (actions cotées, rachats, trésorerie) et mécanisme de staking, intrigue Wall Street. TON Strategy se positionne un peu comme un fonds indiciel crypto, centré sur un seul actif : Toncoin. Mais avec une touche en plus : le rendement du staking.

C’est aussi un modèle très transparent. L’entreprise publie régulièrement la valeur de ses actifs, et gère son rachat d’actions via des agents spécialisés comme Cantor Fitzgerald. Elle veut prouver qu’on peut marier le monde crypto à la rigueur des marchés financiers.

TON Strategy : un pari risqué, mais une vision crypto assumée

Évidemment, tout n’est pas rose. Cette stratégie ultra-concentrée repose quasiment uniquement sur Toncoin. Si le token venait à s’effondrer, toute la valeur de l’entreprise serait impactée. Idem pour le staking : un bug, une mise à jour mal gérée, ou une régulation trop dure pourraient faire sauter les rendements.

Autre point de vigilance : le marché boursier n’est pas toujours rationnel. Même avec une valeur nette élevée par action, le cours de TONX peut rester bas s’il n’y a pas assez d’intérêt ou de volume. Et tout cela reste tributaire d’un cadre réglementaire encore flou sur le staking aux États-Unis.

Et si TON Strategy devenait un modèle pour d’autres sociétés cotées ? Une sorte de MicroStrategy… mais version Toncoin.

Source : Business Wire Press Releases

Pour aller plus loin sur le sujet :