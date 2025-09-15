Pour Arthur Hayes, le bull run crypto pourrait durer jusqu’en 2026

Arthur Hayes estime que le bull run pourrait ne pas s’arrêter en 2025. Selon le cofondateur de BitMEX, le contexte macroéconomique exceptionnel pourrait pousser le bitcoin et l’ensemble du marché à de nouveaux sommets, jusqu’en 2026.

Un cycle prolongé par la macroéconomie

Selon Hayes, plusieurs facteurs convergent pour soutenir une extension du bull run. D’abord, la politique monétaire accommodante, avec des taux d’intérêt de la Fed qui devraient baisser avant la fin d’année. Combinée à une expansion continue de la masse monétaire, voilà un carburant puissant pour les actifs risqués.

Dans une interview avec Kyle Chassé, il insiste sur le rôle des déficits budgétaires massifs et des programmes de dépenses publiques. En effet, ces derniers injectent des liquidités supplémentaires dans le système.

Le contexte politique américain agit aussi comme un soutien. Donald Trump a multiplié les signaux en faveur des entreprises crypto. Il promet un allègement de la pression réglementaire et un cadre plus compétitif. Cela pourrait encourager les flux institutionnels. Et donc, renforcer l’hypothèse d’un bull run jusqu’en 2026.

Historiquement, les grandes vagues haussières du bitcoin ont coïncidé avec des phases d’assouplissement monétaire. Hayes estime que ce cycle ne dérogera pas à la règle, et qu’il pourrait même durer plus longtemps que prévu si les banques centrales maintiennent un biais accommodant.

Le bitcoin face à un mur technique autour de 117 000 $

Au-delà des éléments macro, Hayes souligne aussi des seuils techniques critiques. Le bitcoin évolue actuellement autour de 115 000 dollars, mais une partie significative de l’offre en circulation a été achetée autour de 117 000 $. Cela en fait une zone de résistance majeure, où beaucoup d’investisseurs pourraient choisir de sécuriser leurs profits.

Le franchissement de ce niveau ouvrirait selon lui la voie à une nouvelle phase haussière potentiellement explosive. Et qui durerait jusqu’à l’année prochaine. En revanche, un rejet prolongé en dessous de cette zone renforcerait l’hypothèse d’une consolidation de plusieurs mois.

Hayes met cependant en garde contre les prévisions trop linéaires. La volatilité reste inhérente au bitcoin, et le chemin vers de nouveaux sommets ne sera pas rectiligne.

🚨 THE BIG PRINTING HASN’T EVEN STARTED 👀@CryptoHayes believes this market could run well into 2026, with Trump expected to juice the economy by mid-2026.



He says politicians fear change, investors are underpricing the upside across assets, and we’re NOT at the end yet.… pic.twitter.com/N96Y7aRh0f — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) September 12, 2025

Les altcoins profiteront-ils de ce cycle prolongé ?

Si le BTC reste l’actif de référence, un bull run prolongé profiterait aussi aux altcoins. Arthur Hayes souligne que les flux institutionnels vers Ethereum et les projets liés à la DeFi pourraient s’accélérer en parallèle. Les investisseurs chercheront à diversifier leur exposition.

Toutefois, il rappelle que les altcoins restent plus sensibles aux conditions de liquidité. En cas de correction, leurs pertes seront beaucoup plus brutales que celles du bitcoin. C’est pourquoi il insiste sur la nécessité de surveiller en priorité le comportement du BTC autour de ses niveaux techniques clés avant de se projeter sur des cibles plus ambitieuses.

Bitcoin Hyper : un pari sur la vitesse

Certains projets émergents cherchent à capitaliser sur le bull run et la hausse du bitcoin. Parmi eux, Bitcoin Hyper, dont la prévente atteint des sommets. Il se positionne comme une seconde couche (Layer 2) destinée à améliorer la rapidité et la scalabilité du bitcoin. Bitcoin Hyper se veut une réponse aux limites de l’actif roi en matière de paiements quotidiens.

Le projet propose d’associer la solidité du réseau à une infrastructure optimisée pour les transactions rapides. Une belle opportunité spéculative : miser sur une déclinaison du bitcoin adaptée aux usages du quotidien, tout en profitant du narratif haussier plus large évoqué par Arthur Hayes.

