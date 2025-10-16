Paxos crée par erreur 300 000 milliards de PyUSD… puis les brûle 22 minutes plus tard

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 16, 2025

Un bug, 300 000 milliards de tokens créés par erreur. Hier soir, Paxos a fait trembler la DeFi en mintant accidentellement une quantité astronomique de PYUSD, le stablecoin de PayPal. Pas de hack, pas de vol, mais une grosse boulette technique… qui relance le débat sur la fiabilité des stablecoins.

Une erreur interne qui fait trembler la DeFi

À 21h12 hier, Paxos, qui gère le stablecoin PYUSD pour le compte de PayPal, a minté par erreur 300 000 milliards de tokens, soit 10 fois le PIB de la planète. Cela s’est produit lors d’un transfert interne entre portefeuilles de l’entreprise. Une manipulation erronée, un bug, un mauvais script ? Paxos ne donne pas tous les détails, mais confirme qu’il s’agit bien d’une « erreur technique interne ».

At 3:12 PM EST, Paxos mistakenly minted excess PYUSD as part of an internal transfer. Paxos immediately identified the error and burned the excess PYUSD.



This was an internal technical error. There is no security breach. Customer funds are safe. We have addressed the root… — Paxos (@Paxos) October 15, 2025

Heureusement, la réaction a été rapide. En moins d’une demi-heure, les tokens fraîchement créés ont été détruits, envoyés à une adresse de burn. Paxos a tout de suite rassuré : aucun client n’a été touché, il n’y a eu ni vol, ni attaque, ni faille de sécurité. L’erreur a été identifiée et « le problème a été corrigé à la racine ».

Un bug visible par tout le monde

Le plus impressionnant dans cette histoire ? C’est que tout le monde a pu voir l’erreur en direct. Sur Ethereum, les mouvements de tokens sont publics. Et forcément, quand 300 000 milliards de PYUSD apparaissent d’un coup, ça ne passe pas inaperçu.

Certaines plateformes DeFi ont préféré jouer la carte de la prudence : elles ont suspendu temporairement les marchés liés à PYUSD, le temps de s’assurer qu’il n’y avait pas de risque de contagion. Le prix du stablecoin a brièvement décroché de 0,5 %, avant de revenir à la normale dès la destruction des tokens en excès.

Un rappel brutal des failles des stablecoins

Au fond, ce n’est pas le montant astronomique qui dérange, mais le fait qu’un tel “mint” soit possible aussi facilement. PYUSD est censé être un stablecoin collatéralisé, avec un dollar réel pour chaque token émis. Là, pendant 22 minutes, un nombre de tokens totalement déconnecté de toute réserve réelle a existé sur la blockchain.

Concrètement, un simple bug a suffi à créer des milliards de tokens sans que personne ne s’en rende compte sur le moment. Résultat : on s’interroge sérieusement sur le niveau de contrôle opérationnel. Car même chez une entreprise régulée comme Paxos, il reste possible, et trop facile, de minter des stablecoins à volonté.

Paxos tente de rassurer

Dans un message sobre mais clair, Paxos a pris la parole sur X. Le mot d’ordre : transparence. Ils reconnaissent l’erreur, expliquent qu’elle est interne, affirment que tout est sous contrôle et que les fonds des utilisateurs sont restés intacts. Rien n’indique une attaque ou une faille externe. Juste une erreur de manipulation.

Paxos rappelle aussi qu’il est soumis à la régulation stricte du New York Department of Financial Services (NYDFS). Cette supervision impose des audits réguliers, des rapports sur les réserves, et une gestion prudente.

Une leçon de transparence pour tout l’écosystème

Ce qui fait vraiment peur dans cette histoire, c’est le fait qu’on ait pu créer un stablecoin sans avoir l’argent en face. Résultat : on comprend que la confiance dans un stablecoin ne dépend pas que des réserves, mais aussi du sérieux du code et des règles derrière.

Par contre, dans le système bancaire classique, ce genre d’erreur aurait sûrement été caché. Là, la blockchain a tout affiché en direct. Paxos a dû réagir vite, corriger et s’expliquer. C’est ça la force (et le stress) du Web3 : tout est visible, donc tout le monde doit assumer. Bref, les créateurs de stablecoins sont désormais prévenus : garantir la stabilité ne suffit pas avec de simples réserves. Il faut aussi un code béton et des procédures irréprochables.

Et pendant que certains stablecoins vacillent, Best Wallet continue de tracer sa route avec sérieux. Son jeton $BEST, actuellement en prévente, s’inscrit dans un écosystème multi-chaîne pensé pour la sécurité et la simplicité. Au final, c’est un bon rappel qu’en crypto, les projets solides sont ceux qui bâtissent la confiance sur la durée.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Paxos

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Pour aller plus loin sur le sujet :