Panic Crypto : Il perd 1,45 million $ après la chute brutale du Bitcoin

La fin de semaine a une nouvelle fois secoué le marché des cryptomonnaies. En quelques heures, le Bitcoin est tombé sous la barre symbolique des 104 000 $, déclenchant une vague de liquidations sur les plateformes de trading dérivées. Cette chute, survenue après plusieurs jours d’accalmie, a suffi à réveiller la volatilité et la peur latente des investisseurs.

Une baleine pris dans la tourmente : 1,45 million $ envolés

Selon l’alerte donnée par PeckShield, une adresse identifiée sous le code 0x19c4…d26a a vu son portefeuille liquidé pour un total d’environ 1,45 million $. Cette baleine avait en effet déployé d’importantes positions acheteuses sur la plateforme décentralisée Aave.

La cassure du seuil des 104 000 $ a pulvérisé toutes ses marges de sécurité. En l’espace d’un instant, les positions Long du portefeuille ont été vendues en cascade, matérialisant une perte de plus de 1,4 million $.

Ce genre d’événement illustre la fragilité du levier dans la finance décentralisée. Sur Aave, comme sur d’autres protocoles DeFi, une chute brutale des prix suffit à provoquer des ventes forcées même pour les portefeuilles les mieux garnis.

Bitcoin sous pression : la zone des 104 000 $ déclenche la tempête

D’un point de vue technique, le seuil des 104 000 $ représentait un support majeur pour le Bitcoin. Sa rupture a enclenché un mouvement de panique alimenté par les algorithmes et les liquidations en chaîne. Les analystes notent également la présence d’une figure en “épaule-tête-épaule” (Head & Shoulders), souvent interprétée comme un signal de retournement baissier à court terme.

Cette configuration coïncide avec une résistance technique située entre 107 500 $ et 110 000 $, zone marquant la moyenne mobile simple à 200 jours (SMA). Tant que le BTC ne parvient pas à reconquérir ce seuil, la tendance reste négative.

D’autres baleines ont subi le même sort. Une adresse distincte, 0xbf2b…15bd, a perdu environ 1,5 million $ sur Aave après la perte d’une position acheteuse sur WBTC. Un autre portefeuille suivi par Lookonchain affiche plus de 10 millions $ de pertes sur des positions combinées en Bitcoin et Ethereum. D’après les données disponibles, ce trader détenait des expositions à fort levier jusqu’à 15x.

Les tensions politiques amplifient la peur

Au cœur de cette tourmente, la politique américaine a servi de catalyseur. L’annonce surprise de nouvelles taxes à plus de 100 % sur les importations chinoises à partir du 1er novembre a suffi à faire plonger les marchés.

Les investisseurs ont réagi dans la panique, redoutant un ralentissement des échanges internationaux. Quelques jours plus tard, les deux parties reviennent à un discours plus conciliant. Leurs déclarations respectives favorisent un rebond technique du Bitcoin vers 106 000 $, sans toutefois inverser la tendance.

Un marché dominé par la peur

Le Fear & Greed Index affiche 28 et on note en parallèle, une baisse de 5,1 % de l’open interest sur les contrats à terme. Autrement dit, les investisseurs réduisent leur exposition. En outre, les gros dépôts sur les plateformes d’échange ont augmenté de plus de 17 000 BTC en 24 heures. Ce comportement traduit une volonté de sécuriser les profits ou de se préparer à de nouvelles ventes.

Les taux de financement sont revenus à des niveaux proches de zéro. Un retour à la neutralité qui témoigne notamment d’un manque de conviction à court terme. Dans cet environnement, la prudence domine et les opportunités spéculatives se font rares.

