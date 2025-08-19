Hausse importante du hashrate bitcoin en août : rebond imminent de BTC ?

Le mois d’août marque une nouvelle étape pour le réseau Bitcoin. Selon un rapport de JPMorgan, le hashrate a progressé de 4 % sur les deux premières semaines, atteignant une moyenne impressionnante de 937 exahashes par seconde (EH/s). Jamais l’infrastructure de minage n’a semblé aussi robuste.

Les mineurs américains en première ligne

Le hashrate, rappelons-le, mesure la puissance totale consacrée au minage et au traitement des transactions. Plus il monte, plus la compétition entre mineurs est intense, et plus le réseau devient difficile à attaquer. Ce chiffre est donc autant un baromètre de sécurité que de confiance.

La hausse ne vient pas de nulle part. Les 13 mineurs américains cotés en bourse suivis par la banque ont vu leur puissance combinée grimper de 94 % en un an. C’est presque le double de la croissance moyenne du réseau (+48 %). Résultat : ces acteurs contrôlent désormais 33,6 % du hashrate mondial, un record absolu.

Mais cette domination soulève la question stratégique de l’équilibre géographique du minage Bitcoin. Si la puissance se concentre trop aux États-Unis, le réseau reste-il aussi neutre qu’il le prétend ?

Rentabilité en légère baisse

Derrière cette montée en puissance se cache toutefois une réalité plus nuancée. Les analystes de JPMorgan estiment que les mineurs ont gagné en moyenne 56 300 $ par jour et par EH/s au cours des deux premières semaines d’août. C’est 2 % de moins que le mois précédent.

La cause ? La baisse du hashprice, un indicateur clé de la rentabilité du minage. Autrement dit, malgré un réseau plus puissant, chaque unité de calcul rapporte un peu moins. Cette pression sur les marges pourrait freiner l’expansion à moyen terme.

Les actions minières réagissent

En parallèle, la capitalisation boursière des sociétés de minage suivies par JPMorgan a progressé de 6 % en août, pour atteindre 33,7 milliards $. Mais les performances sont contrastées.

TeraWulf (WULF) s’est envolé de 74 % grâce à un partenariat avec Fluidstack et un investissement stratégique de Google. Riot Platforms (RIOT) en revanche, recule de 16 %, illustrant la forte disparité entre opérateurs.

Ces écarts montrent que l’avenir des mineurs ne dépend pas seulement du hashrate global. Il dépend aussi de leur capacité à diversifier leurs revenus, notamment via le HPC (High Performance Computing).

Vers un rebond du BTC ?

La question brûlante reste la même : cette hausse du hashrate annonce-t-elle un rebond du Bitcoin ? L’histoire montre que des pics de puissance minière précèdent souvent des phases de consolidation, puis de reprise. Mais le signal n’est jamais immédiat.

D’un côté, la solidité du réseau et l’appétit des mineurs plaident pour un marché en phase d’accumulation. De l’autre, la rentabilité qui s’érode et les incertitudes macroéconomiques pourraient limiter l’élan à court terme.

Pour l’investisseur, le réseau n’a jamais été aussi sûr, mais la volatilité reste à l’ordre du jour. Les prochains mouvements dépendront autant de la macro (taux, liquidité, dollar) que de la dynamique interne du marché crypto.

Bitcoin Hyper : le mème-token du hashrate en pleine effervescence

Quand le réseau Bitcoin se renforce et que les mineurs investissent massivement dans de nouvelles capacités, un autre phénomène se dessine en marge. L’explosion des dérivés spéculatifs comme Bitcoin Hyper. Ce token ne repose pas sur la sécurité du hashrate, mais sur la capacité du marché à transformer la confiance en BTC en paris plus risqués.

Historiquement, chaque cycle de consolidation du Bitcoin voit apparaître des actifs satellites qui surfent sur l’image de la première cryptomonnaie. Bitcoin Hyper s’inscrit dans cette logique. Il reflète la soif de rendement rapide et l’euphorie qui accompagne souvent les phases où le réseau prouve sa solidité technique.

Derrière l’attrait, il y a aussi un signal. Quand la liquidité afflue vers des produits périphériques, c’est souvent que le cœur du marché inspire une confiance retrouvée. Pour les analystes, Bitcoin Hyper devient donc un baromètre de l’excès de confiance, autant qu’un terrain de jeu pour les traders les plus téméraires.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

