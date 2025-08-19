Ethereum à 10 000 dollars en 2025 ? Voici 3 indicateurs à surveiller

Le prince des cryptomonnaies, aux portes d’un nouvel ATH quelques jours plus tôt, retourne à la baisse. En se rapprochant des 4 000 dollars, la tendance haussière va prendre fin ? Certains analystes maintiennent des perspectives positives, allant même jusqu’à un ETH valorisé à 10 000 dollars. Bien que cela puisse paraître bien trop optimiste, découvrez trois indicateurs à surveiller attentivement pour estimer par vous même le moment où la tendance haussière s’arrêtera réellement.

L’intérêt des institutionnels

Le premier point à surveiller attentivement, c’est le degré d’implication des institutionnels. Par le biais des ETF ethereum spot, le soutien acheteur est bien plus important depuis quelques semaines. On le constate très bien à partir du moment où les flux nets sont devenus positifs.

Depuis que la liquidité entrante est supérieure aux sorties, et qu’en conséquent les ETF ethereum affichent de meilleures performances, ethereum marque depuis le mois de mai une tendance haussière. Malgré quelques épisodes dans le rouge, notamment ces derniers jours, l’optimisme reste d’actualité sur les réseaux.

Cette situation devrait être temporaire à l’approche du mois de septembre. La rentrée amènera de nombreux institutionnels à faire leur retour, un contexte idéal pour voir de la liquidité entrant sur ethereum, le tout sans l’intégration du staking dans les ETF ethereum spot (décision de la SEC dans l’attente).

Réserves stratégiques ethereum et action du prix : deux indicateurs essentiels à long terme

Les ETF spot n’influent pas à eux tout seul la hausse d’ethereum sur ces dernières semaines. Les réserves stratégiques ethereum jouent un rôle actif dans l’expansion du cours. Avec une accélération depuis le mois de juillet, il n’y a jamais eu autant de réserves stratégiques ethereum qu’à ce jour.

Les trois entités qui détiennent le plus d’ethereum sont des acteurs privés qui ont intégré ethereum dans leurs trésoreries. À elles seules, Bitmine, SharpLink et The Ethereum Machine détiennent pour plus de 10 milliards de dollars d’ethereum.

Cette dynamique est à mettre en perspective avec la dynamique du cours. Proche des 0,04BTC sur la paire ETH/BTC, le cours défend la zone des 4 200 dollars sur l’échelle journalière et défend l’EMA13. Plus globalement, le cours ne doit pas repasser sous les 4 000 dollars. ATH imminent durant les prochains jours ?

Pour un retour à 10 000 dollars, c’est une combinaison de facteurs qui doit prendre place avec l’intérêt institutionnel, de nouvelles réserves stratégiques et un cours évoluant en tendance haussière avec de nouveaux supports.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

