L’oncle Sam exploiteraient l’Or et les Stablecoins pour ne pas payer les 37 000 milliards de dette US ?

Et si l’Amérique préparait en secret son plus grand tour de magie financier ? Face à une dette abyssale de 37 000 milliards de dollars, Washington serait tenté d’utiliser deux armes inattendues : l’or et les stablecoins. Officiellement, il s’agit de défendre le rôle du dollar. Officieusement, certains y voient une manœuvre pour dévaluer la dette et repartir à zéro. Derrière ces accusations venues de Moscou, une question dérangeante surgit : les États-Unis réécrivent-ils déjà les règles du jeu monétaire mondial ?

Une accusation qui fait débat

Face au poids colossale de la dette US, les autorités américaines seraient en train de fourvoyer le monde entier. L’accusation, vient de Moscou et pour certains observateurs, l’idée n’est pas si farfelue.

Putin’s advisor Kobyakov: The U.S. has devised a crypto scheme to erase its massive debt at the world’s expense.



“The U.S. is now trying to rewrite the rules of the gold and cryptocurrency markets. Remember the size of their debt—35 trillion dollars. These two sectors (crypto… pic.twitter.com/R4RDeYtaGg — Russia Direct (@RussiaDirect_) September 8, 2025

En fait, pour Anton Kobyakov, conseiller de Vladimir Poutine, l’objectif de Washington serait de réécrire les règles des marchés de l’Or et des cryptos. Un tour de force qui leur permettrait par la suite d’alléger considérablement le poids des 37 000 milliards de dollars de la dette.

Les États-Unis chercheraient donc à pousser le reste du monde dans une espèce de “cloud crypto”. En cas de succès, l’oncle Sam pourrait ainsi transférer sa dette et la dévaluer. Un parallèle historique a été dressé avec les années 1930 et 1970, quand Washington avait déjà utilisé des mécanismes monétaires pour exporter ses crises vers le reste du monde.

Le rôle clé des stablecoins

Au cœur de cette stratégie supposée se trouvent les stablecoins adossés au dollar. Officiellement, l’administration américaine explique vouloir s’en servir pour préserver l’hégémonie du billet vert. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, déclarait en mars que les stablecoins permettront de garantir la force du dollar.

Un dispositif savamment organisé via lequel ces actifs créent une demande artificielle pour la dette américaine. Chaque stablecoin en circulation suppose en effet une contrepartie en bons du Trésor. D’ailleurs, c’est un chantier que Washington prend très au sérieux avec la promulgation du GENIUS Act.

Paul Ryan, ancien président de la Chambre des représentants, a lui-même admis que les stablecoins pouvaient réduire le risque d’échec des adjudications obligataires. Autrement dit, plus de Tether “made in USA”, c’est aussi plus d’acheteurs indirects de dette.

L’or comme valeur refuge et instrument géopolitique

En parallèle, l’or revient au centre des débats. Actif intemporellement perçu comme une valeur refuge, il pourrait être utilisé par Washington pour adosser une partie de sa stratégie monétaire. La comparaison avec les années 1970 est tentante. En effet, à cette époque, l’abandon de l’étalon-or avait servi les intérêts américains au prix d’un choc mondial.

Aujourd’hui, l’idée d’un pilotage simultané des flux d’or et de stablecoins ouvre la porte à une combinaison explosive. Pour les marchés, ce serait l’équivalent d’un reset contrôlé qui pourrait affaiblir durablement la confiance dans le système monétaire classique.

Une course géopolitique à deux vitesses

La Russie, loin d’être spectatrice, avance ses propres pions. En juin, Moscou a annoncé la préparation d’un stablecoin adossé au rouble, l’A7A5, qui devrait être lancé sur Tron. Objectif affiché : réduire la dépendance au Tether (USDT), largement utilisé pour les règlements pétroliers avec la Chine et l’Inde.

Cette évolution illustre un monde où les stablecoins deviennent des armes géopolitiques. Les États-Unis veulent s’en servir pour consolider le dollar. La Russie, elle, les utilise pour contourner ce même dollar.

Scénario extrême : la dette effacée par le “cloud crypto” ?

Certains vont même plus loin. Le projet de loi de la sénatrice Cynthia Lummis, surnommé le Bitcoin Act, propose que le gouvernement achète 1 million de BTC en cinq ans et le conserve pendant vingt ans, sauf pour rembourser la dette. Ce serait une façon radicale d’utiliser les actifs numériques comme réserve stratégique.

Est-ce réaliste ? Difficile à dire. Mais la simple existence de ces débats montre que le marché crypto n’est plus un terrain marginal. Il devient un outil envisagé, voire utilisé, dans la gestion des équilibres économiques mondiaux.

Source : Forumvostok

