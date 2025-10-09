Bitcoin au bord de la surchauffe ? Glassnode met en garde après un record de profits

Bitcoin est en feu : 97 % des holders sont actuellement en profit, un record historique selon Glassnode. Mais si tout le monde gagne, est-ce forcément bon signe ? Entre enthousiasme massif et signes de surchauffe, le marché pourrait bien nous réserver quelques surprises…

97 % des holders Bitcoin en profit : un record qui interroge

Selon les dernières données de Glassnode, 97 % des holders sont en profit. Autrement dit, presque tous les détenteurs de Bitcoin ont acheté moins cher qu’au prix actuel. C’est un signe de force : la demande reste massive, portée notamment par les entrées record dans les ETF Bitcoin américains.

Mais cette situation peut aussi devenir piégeuse. Dans l’histoire du Bitcoin, un tel niveau de rentabilité a souvent précédé une phase de consolidation, quand les investisseurs commencent à encaisser leurs gains.

Le marché reste solide, mais devient plus fragile

Glassnode indique que la situation reste pour l’instant maîtrisée. Les investisseurs prennent des profits progressivement, sans provoquer de ventes paniques. On est donc encore dans une dynamique saine, où la rotation entre acheteurs et vendeurs se fait sans tension excessive.

Mais en parallèle, le levier augmente beaucoup sur les marchés dérivés. Tant que le prix monte, tout va bien : les gains explosent. Mais à la moindre baisse, leurs positions peuvent être automatiquement liquidées, les forçant à vendre en urgence.

Hausse du levier sur les marchés à terme Bitcoin, signe d’un marché plus spéculatif et potentiellement instable.

Et là, c’est l’effet boule de neige : une simple chute de 2 ou 3 % peut déclencher une vague de liquidations, faire encore baisser le prix… et provoquer une nouvelle série de ventes. C’est ce qu’on appelle un “flush de levier”. Glassnode alerte donc : même si la demande institutionnelle reste forte, ces positions rendent le marché plus fragile et plus nerveux.

117 000 $: un support technique stratégique à surveiller

D’après le modèle Cost Basis Distribution Heatmap de Glassnode, le support le plus solide se trouve autour de 117 000 $. C’est dans cette zone qu’environ 190 000 BTC ont été récemment acquis.

Zones d’achat des holders Bitcoin. Forte concentration autour de 117 000 $, un support clé en cas de repli.

La zone autour des 117 000 $ joue un peu le rôle de filet de sécurité. La demande y est forte, ce qui pourrait freiner la chute du prix, voire provoquer un rebond. Pour Glassnode, c’est une sorte de point d’équilibre : un niveau où le Bitcoin pourrait faire une pause avant de repartir.

Un cycle haussier mature selon Glassnode

Dans son analyse, Glassnode parle d’un “robust yet maturing uptrend” : une tendance toujours forte, mais qui montre des signes de maturité. Le marché reste porté par les fondamentaux (demande institutionnelle, adoption, flux entrants), mais il entre dans une phase où la moindre secousse peut avoir un effet domino.

Pour les investisseurs, cela signifie qu’il faut rester prudents avec l’effet de levier, surveiller les niveaux techniques comme 117 000 $, et envisager une pause dans la hausse comme un signal de respiration, pas de panique.

Bitcoin Hyper : la Layer 2 qui veut révolutionner le réseau BTC

Et si le vrai renouveau du Bitcoin venait d’ailleurs ? C’est ce que promet Bitcoin Hyper : une nouvelle solution pour rendre Bitcoin plus rapide, plus simple et plus pratique à utiliser.

Basé sur la machine virtuelle de Solana, ce Layer 2 Bitcoin permet des transactions rapides et peu chères, tout en ouvrant la porte à des usages comme le staking, la DeFi, les dApps ou même les memecoins.

Le but est de débloquer tout le potentiel de Bitcoin sans toucher à sa sécurité. Compatible avec plusieurs blockchains et pensé pour passer à l’échelle, Bitcoin Hyper pourrait bien représenter la prochaine grande évolution de l’univers BTC.

Source : Glassnode

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

