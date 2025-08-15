Accord TeraWulf/Fluidstack : Google se développe dans les infras de minage IA/Bitcoin

Via sa filiale indirecte Akela Data LLC, la société minière américaine TeraWulf a passé un accord avec la plateforme cloud d’IA Fluidstack portant sur deux contrats de colocation de 10 ans dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Fluidstack est une start-up spécialisée dans la construction et l’exploitation de clusters HPC. Elle compte parmi ses clients Mistral AI, Character.AI, Poolside et Black Forest Labs. L’annonce a eu lieu le 14 août.

TeraWulf, le mineur qui monte, qui monte…

En vertu de ces accords, TeraWulf mettra par conséquent à disposition de Fluidstack une capacité brute d’environ 250 MW de puissance informatique critique sur son site de Lake Mariner dans l’ouest de l’État de New York. Avec une capacité de 500 MW à Lake Mariner, qui pourrait passer à 750 MW, TeraWulf monte en puissance. Sans compter que la société devrait bientôt avoir un nouveau site de 400 MW à Cayuga, toujours dans l’Etat de New York. Le PDG de TeraWulf, Paul Prager a déclaré lors d’une interview à la chaîne TV CNBC que ce projet permettrait de créer ensuite le plus grand datacenter des USA.

Un contrat qui pourrait dépasser au total les 8 milliards de dollars

Au global, la société de minage s’assure donc près de 3,7 milliards de dollars de revenus contractuels sur les dix années à venir. De surcroît, deux options de prolongation de cinq ans porteraient potentiellement le revenu total du contrat à environ 8,7 milliards de dollars.

Tout d’abord, la première phase, qui représente environ 40 MW de charge informatique critique, se déroulera au cours du premier semestre 2026, tandis que la totalité des 200 MW+ se réalisera d’ici la fin de l’année 2026. En bref, le tout devrait offrir à Fluidstack une capacité substantielle à court terme.

Fluidstack, quant à elle, n’est pas une inconnue dans l’Hexagone. Pour mémoire, lors du sommet sur l’IA à Paris en février, ses trois fondateurs – César Maklary, Gary Wu et James Cox – avaient signé un contrat pour la construction en France d’un supercalculateur d’un montant de 10 milliards d’euros. Le projet est censé démarrer l’an prochain.

Google apporte son back-up financier au projet

Pour sécuriser l’initiative, Google garantit les obligations locatives de Fluidstack à hauteur de 1,8 milliard de dollars. En échange de quoi, la société de Mountain View recevra des bons de souscription. Elle pourra ainsi acquérir environ 41 millions d’actions ordinaires de TeraWulf. Cette opération lui donnera la main sur environ 8 % du capital de la société de minage. Sans surprise, à la publication de la nouvelle, le cours de bourse de TeraWulf s’est envolé.

Par ailleurs, le document officiel “8K” en possession de la Securities and Exchange Commission (SEC) révèle que Google peut soit couvrir les frais de résiliation du bail, soit assumer le bail et payer tous les loyers actuels. Le géant du numérique se positionne ainsi à la fois comme garant et comme propriétaire partiel.

En conclusion, ce partenariat signe ainsi une expansion stratégique dans l’hébergement de l’intelligence artificielle, mais il renforce d’abord et surtout l’influence de Google dans le développement d’infrastructures dédiées à l’IA et au Bitcoin.

Source : TeraWulf et SEC

