Révolution ethereum : Vitalik propose l’EIP-7999 pour un modèle de marché des frais unifié

Ethereum évolue en bonne voie. La communauté de développeurs propose régulièrement de nouvelles mises à jour. La dernière en date, l’EIP-7999, pourrait totalement changer l’approche du réseau dans la gestion des frais et dans son utilisation par les utilisateurs. Découvrez aujourd’hui en quoi cela consiste, les enjeux et les risques qui subsistent malgré les recherches réalisées.

EIP-7999 : une mise à jour à fort potentiel pour ethereum

En mai dernier, c’est la mise à jour Pectra qui a pris place sur ethereum. Plusieurs EIP sont désormais déployées. En effet, celles-ci portent sur l’augmentation du débit des blob, un ajustement des validateurs avec une limite augmentée à 2048 ETH, l’abstraction de compte avec l’EIP-7702 et bien plus encore. Proposée conjointement par Elowsson et Buterin, cette EIP introduit le modèle de frais multidimensionnels unifié.

Cela consiste, pour l’utilisateur, à fixer un seul montant maximal plutôt qu’un réglage de plusieurs frais et données. Terminé les estimations complexes selon le gwei du réseau. Ainsi, c’est une étape supplémentaire en faveur de l’expérience utilisateur, une meilleure gestion des portefeuilles et un développement plus simple des dApps et agrégateurs, notamment dans la transparence des informations affichées.

Une révolution future pour la blockchain ethereum ?

Derrière cette EIP résultent plusieurs objectifs tels que :

La réduction des erreurs portant sur l’estimation des frais de transaction.

portant sur l’estimation des frais de transaction. Améliorer l’efficience du capital sur la blockchain avec une meilleure transparence et une prévisibilité des coûts lors des échanges.

sur la blockchain avec une meilleure transparence et une prévisibilité des coûts lors des échanges. Une normalisation des coûts de gas pour favoriser la stabilité de la blockchain et apporter une meilleure lecture du marché.

pour favoriser la stabilité de la blockchain et apporter une meilleure lecture du marché. Un meilleur positionnement face à sa concurrence, notamment Solana ou Tron.

Par ailleurs, la mise à jour Dencun en mars 2024 a apporté une forte réduction des frais de transaction sur la blockchain. Nous constatons une véritable tendance à la baisse. En effet, sur un an, le réseau constate une baisse moyenne de 95 %.

En phase de revue à ce jour, et sans calendrier à son sujet, une adoption pourrait déboucher sur un déploiement d’ici 2026. Cependant, certains risques se posent tels que la complexité du déploiement à travers les différents protocoles, les noeuds et validateurs. Cela demanderait en parallèle une mise à jour des dApp et Layer 2 avec une évolution globale des méthodes de calcul.

Si vous souhaitez suivre les échanges en la matière, un forum est disponible sur Ethereum Magicians. Avec un support global de la communauté et une faisabilité technique garantie, cela pourrait amener dans la foulée une hausse de la liquidité disponible sur la blockchain, une attractivité et en conséquent, de meilleurs performances pour des projets en prévente.

