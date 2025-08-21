La police lui demande sa seed phrase : il perd 2,8 millions de dollars en Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 21, 2025

Un appel, une promesse de sécurité, et une erreur qui coûte très cher. Au pays de galles, un investisseur a vu disparaître 2,8 millions de dollars de son portefeuille après avoir communiqué sa seed phrase à… un faux policier.

Un appel, une fausse alerte… et 2,8 millions envolés

Tout commence par un coup de fil qui paraît officiel. À l’autre bout du fil, une personne se présente comme un officier de police. Il informe la victime que ses données personnelles auraient été retrouvées dans un téléphone saisi lors d’une enquête criminelle. De quoi créer immédiatement un sentiment de panique.

L’escroc explique ensuite qu’un transfert rapide des fonds vers une plateforme sécurisée est nécessaire, pour les protéger d’un éventuel piratage. Il envoie un lien à la victime, l’encourage à saisir sa seed phrase pour « vérification ». En moins de dix minutes, le portefeuille est vidé.

Deux choses ont complètement berne notre victime ici : le numéro de téléphone appartenait à un commissariat (surement grâce à un spoofer de numéro) et le site en question n’était autre qu’une copie identique du site officiel de la police.

Site officiel de la police de North Wales

Même les experts peuvent tomber dans le piège

La victime avait un portefeuille pysique, un cold wallet, considéré comme l’un des moyens les plus sûrs de stocker ses cryptos. Mais même cette précaution n’a pas suffi. Une fois la seed phrase saisie sur le faux site, les voleurs ont eu accès total aux fonds.

Ce cas particulier démontre que l’expertise technique ne protège pas toujours contre l’ingénierie sociale. La victime utilisait un portefeuille sécurisé, elle connaissait les bases… mais l’angoisse, la peur de perdre ses fonds, et le sentiment d’avoir affaire à une autorité ont suffi à la faire vaciller.

C’est une leçon importante : dans l’univers des cryptos, la menace vient parfois moins de la technologie que de la psychologie.

La police galloise ouvre une enquête

L’affaire a été prise en main par la cellule cybercriminalité de la police du North Wales. Dans un communiqué, les autorités rappellent une règle essentielle : aucun policier ne demandera jamais une seed phrase, ni par téléphone, ni par e-mail, ni en face à face.

Les forces de l’ordre mettent également en garde contre la sophistication croissante des arnaques. Certaines sont désormais capables d’imiter à la perfection l’apparence d’un site officiel ou d’une institution. Ce n’est plus uniquement une question de naïveté, mais souvent de contexte émotionnel et de timing.

La seed phrase, c’est sacré. Voici ce qu’il ne faut jamais faire

Même si vous pensez être en sécurité, il y a des règles d’or à respecter :

Ne partagez jamais votre seed phrase, même avec quelqu’un en qui vous avez confiance.

votre seed phrase, même avec quelqu’un en qui vous avez confiance. Ne la saisissez jamais sur un site web, quel qu’il soit.

sur un site web, quel qu’il soit. Ne répondez pas aux demandes « urgentes » liées à vos cryptos sans vérifier l’info par vous-même.

Conservez votre seed phrase hors ligne, dans un endroit protégé, et ne la communiquez sous aucun prétexte. Si quelqu’un vous demande cette phrase, vous pouvez être sûr à 100 % que c’est une arnaque.

L’histoire de cet investisseur est un rappel brutal, mais utile. Même avec les meilleures protections techniques, il suffit d’une seule erreur humaine pour tout perdre.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : BBC

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

