Deal à 2 milliards ? Mastercard veut s’offrir Zero Hash pour l’ère stablecoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 30, 2025

Selon Fortune, confirmé par Reuters, Mastercard est en discussions avancées pour racheter Zero Hash entre 1,5 et 2 Md$. L’objectif : accélérer l’intégration des stablecoins dans ses rails de paiement (réseau, règlement, garde). Cela arrive au moment où le groupe pousse Mastercard Move et le Multi-Token Network (MTN).

Best Wallet : trésorerie stablecoin, contrôle et reporting pro

Dans un monde où les stablecoins s’imposent comme monnaie de règlement pour entreprises et pros, Best Wallet propose une garde multi-actifs avec des règles d’accès fines (rôles, multi-signatures) et un reporting pensé pour la trésorerie.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Concrètement, l’outil aide à segmenter les poches (USDC, PYUSD, USDG…) et à suivre l’exposition par contrepartie, tout en facilitant les contrôles internes (journaux d’actions, validations). L’intérêt aujourd’hui tient au changement d’échelle : si les rails type MTN/Move se généralisent, la gestion opérationnelle des flux stables devient un vrai sujet.

Un deal à 2 Md$ sur la table : ce que l’on sait

Le montant évoqué se situe entre 1,5 et 2 Md$ pour une acquisition dite « de fin de négociation ». Le rachat viserait à ancrer chez Mastercard un socle back-end clé pour l’acceptation, la garde et le règlement on-chain en stablecoins.

Dans la pratique, cela signifie rapprocher l’infrastructure technique de Zero Hash des capillaires Mastercard (banques, PSP, marchands), afin de traiter des flux USDC, USDG, PYUSD, voire d’autres modèles conformes.

Pourquoi Zero Hash ? La pièce manquante des rails stablecoin

Côté stratégie, Mastercard a multiplié les jalons publics en 2025 : annonce d’utilisation des stablecoins dans Mastercard Move, et formalisation du Multi-Token Network (MTN) pour rapprocher banques, fintechs et monnaies tokenisées. L’ambition : des paiements programmables, rapides et prévisibles, interfacés avec les systèmes bancaires.

Un acteur comme Zero Hash, qui fournit déjà l’infrastructure stablecoin à des tiers, coche la case exécution : garde, intégration, conformité opérationnelle. En reliant ce moteur à la distribution Mastercard, le groupe vise un déploiement à grande échelle (on/off-ramps, settlement, cartes adossées).

According to Fortune, Mastercard is in talks to acquire crypto infrastructure startup Zerohash for between $1.5 billion and $2 billion. Zerohash builds stablecoin and crypto trading infrastructure, including tokenization APIs and other services for institutional clients. If… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

Concrètement, un rapprochement donnerait des parcours bout-à-bout aux commerçants. Acceptation en stablecoins sur web ou point de vente, règlement quasi instantané avec conciliation automatisée, intégration comptable et éventuelle conversion selon la politique de trésorerie… La valeur côté réseau se joue dans la réduction du fonds de roulement, la traçabilité et la réduction des litiges grâce à des flux programmables.

Par ailleurs, le paysage stablecoins s’est densifié : USDG (Paxos) s’étend en Europe sous MiCA, pendant que d’autres émetteurs testent des voies régulées. Pour Mastercard, intégrer un orchestrateur technique réduit le time-to-market quand un marchand, une banque ou un wallet veut émettre, accepter ou régler en stablecoins, sans réinventer la plomberie. Cela place le réseau en chef d’orchestre plutôt qu’en simple partenaire d’acceptation.

Mastercard to acquire crypto company ZeroHash.



Stablecoin platform. // RLUSD https://t.co/47j96NPibR pic.twitter.com/UJooIlqVFu — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) October 29, 2025

Ce qui peut bloquer : antitrust, intégration, cadre MiCA/US

Le calendrier réel dépendra d’abord des approbations (paiements, concurrence) et de l’intégration dans les offres Move/MTN. Deux risques dominent.

D’abord, le cadre réglementaire des stablecoins. Exigences de réserves, attestations, contrôles KYC/AML, qui varient selon les juridictions et les modèles d’émetteurs… Ensuite, la mise à l’échelle : garantir la qualité de service (latence, disponibilité), l’interopérabilité multi-réseaux et la sécurité des clés/custody à très grande volumétrie.

Si le deal aboutit, Mastercard s’installerait en intégrateur de référence pour le règlement on-chain. À l’inverse, un échec laisserait plus d’espace aux combinaisons Visa/émetteurs ou aux fintechs natives des paiements cryptos.

Source : X (ex Twitter)

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :