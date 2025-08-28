Circle intègre l’USDC aux paiements internationaux avec Mastercard et Finastra

Le monde des paiements transfrontaliers connaît une nouvelle secousse. En effet, Circle, l’émetteur du stablecoin USDC, a annoncé une intégration stratégique avec Finastra et Mastercard. Cette collaboration vise non seulement à moderniser les flux financiers mondiaux, mais aussi à rapprocher les stablecoins des infrastructures bancaires classiques.

Une alliance inédite entre Circle, Finastra et Mastercard

D’une part, Finastra, acteur majeur des logiciels bancaires utilisés par plus de 45 des 50 plus grandes banques mondiales, va intégrer l’USDC dans sa plateforme Global PAYplus (GPP). Or, cette dernière traite déjà plus de 5 000 milliards de dollars de flux transfrontaliers par jour, ce qui offre un potentiel considérable à l’adoption des stablecoins.

D’autre part, Mastercard participe activement à ce partenariat. Grâce à son réseau, ses commerçants et institutions acquéreuses, notamment en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique, pourront régler des transactions non seulement en USDC, mais également en EURC, la version euro du stablecoin de Circle. Ainsi, cette double intégration démontre une volonté claire d’élargir la gamme de solutions disponibles pour les acteurs financiers mondiaux.

BREAKING:



MASTERCARD AND CIRCLE TO ENABLE $USDC PAYMENTS ACROSS EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA.



BULLISH FOR CRYPTO! pic.twitter.com/xZ83i1KRh1 — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 27, 2025

Des paiements plus rapides, moins coûteux et transparents

Traditionnellement, les paiements transfrontaliers s’appuient sur des réseaux correspondants longs et coûteux. Cependant, l’USDC permet des règlements quasi instantanés, disponibles 24h/24 et avec des frais réduits. Par conséquent, les banques peuvent offrir à leurs clients une expérience plus fluide et compétitive.

En outre, les institutions clientes de Finastra pourront initier leurs paiements dans des devises fiat classiques, tout en les réglant en stablecoins. Ainsi, elles profitent de la rapidité et de la transparence offertes par la blockchain, sans avoir besoin de mettre en place une infrastructure technique parallèle. En conséquence, cette innovation allège considérablement la charge opérationnelle des banques.

Les dirigeants saluent un pas vers l’innovation bancaire

Pour Chris Walters, CEO de Finastra, ce partenariat illustre une nouvelle étape dans la modernisation du secteur :

« Nous donnons aux institutions financières les moyens d’innover dans les paiements transfrontaliers, facilement et rapidement. »

De plus, Jeremy Allaire, co-fondateur et CEO de Circle, a insisté sur l’impact stratégique de cette intégration :

« En unissant la technologie blockchain de Circle et la plateforme bancaire de Finastra, nous ouvrons la voie à de nouveaux modèles de paiement de confiance adoptés à grande échelle. »

Ces déclarations soulignent donc une même ambition : faciliter l’innovation bancaire tout en conservant la solidité du système existant.

Le marché des stablecoins en pleine expansion

Par ailleurs, cette annonce s’inscrit dans un contexte de croissance spectaculaire. Avec une offre en circulation de 69 milliards de dollars, l’USDC reste la deuxième stablecoin mondiale, derrière l’USDT. Pourtant, sa trajectoire est prometteuse.

En effet, les prévisions de marché estiment que les stablecoins pourraient atteindre 1 200 milliards de dollars d’ici 2028. Cette expansion devrait être portée, d’une part, par une réglementation de plus en plus claire et, d’autre part, par une adoption massive des entreprises et institutions. Enfin, cette alliance avec Mastercard et Finastra illustre parfaitement cette tendance, car elle démontre que les stablecoins ne se contentent plus d’être un outil périphérique : ils deviennent désormais un maillon central de la finance internationale.

Sources : Finastra

