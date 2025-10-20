BTC $110,849.60 2.95%
Actualités Ethereum

LIVE : Rebond des cryptomonnaies, XRP dans le vert, bullrun crypto 2025, altcoins à surveiller…

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Tandis que la fin de semaine dernière s’avérait mitigée, avec un nouvel épisode baissier, la situation évolue encore une fois. Le marché crypto est en plein rebond. Bitcoin défend les 110 000 dollars pendant qu’ethereum se retrouve à 4 000 dollars.

Dans ce contexte, la très large majorité des altcoins évoluent dans le vert en ce début de semaine. Par exemple, AAVE est en hausse de 5%, JUP s’approche également des 5 % pendant que XRP se rapproche des 2,5 dollars avec une hausse qui dépasse les 3 %.

Dans ce contexte, de nombreux altcoins sont à surveiller, prêts pour former de nouveaux sommets si BTC et ETH ne chutent pas sur de nouveaux points bas d’ici la fin d’année.

Alors que 2/3 des institutionnels sont rapportés comme haussiers sur bitcoin pour 2026, le marché crypto temporise, dans l’attente de signaux supplémentaires pour décoller vers le nord. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre ? Restez à nos côtés en découvrant l’actualité crypto en temps réel et les niveaux à surveiller activement.

