Cette nouvelle loi US fait de USDe le N°1 à 10 milliards de TVL

Sur les champs de bataille du marché crypto, certains affrontements se jouent à coups de rendements, d’innovation et parfois, de lois inattendues. En moins de dix-huit mois, cet outsider du nom de USDe a franchi la barre des 10 milliards de TVL. Une performance record en termes de vitesse et grâce à laquelle il détrône ses rivaux historiques et réécrit les règles du jeu. À l’origine de cette ascension fulgurante, un texte de loi américain pensé pour encadrer les stablecoins. Mais il finit par déclencher un mouvement massif de capitaux vers la DeFi.

Le GENIUS Act, déclencheur inattendu

En juillet 2025, le Congrès américain adopte le GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins). L’objectif affiché avec cette loi ambitieuse c’est de renforcer la sécurité des stablecoins. Entre autres dispositions, la nouvelle législation impose :

Que chaque stablecoin soit garanti à hauteur de 1:1 par des réserves en actifs sûrs (bons du Trésor américain),

Une surveillance fédérale accrue,

Une hiérarchie claire pour indemniser les clients en cas de problème.

Mais c’est une clause discrète, passée presque inaperçue au départ, qui va bouleverser le secteur. L’interdiction pour les stablecoins réglementés de verser des intérêts à leurs détenteurs.

En quelques jours, les investisseurs particuliers et institutionnels sont privés de rendement sur leurs stablecoins traditionnels. Nombre d’entre eux se sont alors tournés vers d’autres alternatives dont notamment la DeFi.

Pourquoi USDe a raflé la mise

Le GENIUS Act empêche donc des géants comme USDC ou USDT de récompenser leurs utilisateurs pour la détention ou l’utilisation de leur stablecoin. Mais l’USDe, opéré par Ethena Labs dans un cadre décentralisé, a continué à offrir des rendements compétitifs via ses propres stratégies de coffre-fort (vaults).

Pour le trader Cas Abbé, cette différence réglementaire a agi comme un aimant à capitaux. Les gros investisseurs se sont engouffrés dans cette faille, et USDe s’est retrouvé en première ligne pour capter ces flux massifs.

Résultat des courses, le stablecoin a non seulement attiré des capitaux colossaux en un temps record, devenant le premier à passer le cap de 10 milliards aussi vite. Mais il a aussi consolidé sa position de leader dans la finance décentralisée.

L’ENA profite de l’effet d’entraînement

L’afflux massif de capitaux n’a pas seulement gonflé la TVL d’USDe. Il a aussi déclenché une envolée spectaculaire du prix de son token de gouvernance, ENA. En l’espace d’un mois, sa valeur a plus que doublé. Une envolée notamment portée par l’enthousiasme des investisseurs particuliers et des acteurs institutionnels qui bénéficient de l’écosystème.

Quand la régulation crée de nouveaux champions

Ironie du sort, le GENIUS Act avait été conçu pour rendre le marché des stablecoins plus sûr et plus stable. Mais en fermant la porte aux rendements dans la sphère réglementée, il a ouvert un boulevard aux projets DeFi capables de contourner cette contrainte.

USDe en est l’exemple parfait. La régulation, loin d’étouffer l’innovation, peut parfois en accélérer l’émergence ; à condition de savoir exploiter ses zones grises.

Aujourd’hui, USDe illustre une vérité simple mais percutante. Dans la guerre des stablecoins, la régulation peut créer de nouveaux leaders aussi vite qu’elle en fragilise d’anciens. La prochaine manche se jouera entre la capacité des régulateurs à combler ces brèches et l’agilité des acteurs DeFi à en exploiter de nouvelles.

Source : Binance Square

