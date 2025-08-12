Live : actualité crypto du 12 août – Altcoins season, Bitcoin, ETH, Inflation U.S…
Bienvenue dans notre live crypto du 12 août 2025 — Journée sous tension pour le marché : Bitcoin glisse sous les 119 000 $ et Ethereum repasse sous 4 300 $, plombés par plus de 442 M $ de liquidations en 24 h et une vague de déverrouillage massif de tokens (DOGE, ARB, SUI…).
Les traders se couvrent avec des options PUT en attendant la publication cruciale de l’Indice des Prix à la Consommation (CPI) aux États-Unis, qui pourrait redessiner la tendance.
Côté institutionnel, BlackRock continue de drainer des flux sur ses ETFs, tandis que l’appétit des whales pour certains altcoins reste intact. Suivez-nous pour les prix, annonces et signaux techniques qui feront bouger le marché aujourd’hui.
