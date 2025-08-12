Live : actualité crypto du 12 août – Altcoins season, Bitcoin, ETH, Inflation U.S…

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 12, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Bienvenue dans notre live crypto du 12 août 2025 — Journée sous tension pour le marché : Bitcoin glisse sous les 119 000 $ et Ethereum repasse sous 4 300 $, plombés par plus de 442 M $ de liquidations en 24 h et une vague de déverrouillage massif de tokens (DOGE, ARB, SUI…).

Les traders se couvrent avec des options PUT en attendant la publication cruciale de l’Indice des Prix à la Consommation (CPI) aux États-Unis, qui pourrait redessiner la tendance.

Côté institutionnel, BlackRock continue de drainer des flux sur ses ETFs, tandis que l’appétit des whales pour certains altcoins reste intact. Suivez-nous pour les prix, annonces et signaux techniques qui feront bouger le marché aujourd’hui.